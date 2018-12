Und jetzt öffnen wir wieder ein Adventstürchen unserer Kollegen und Kolleginnen aus der Kulturredaktion. Und da sich in diesem Jahr dort alles um die Nacht dreht, nimmt uns Konzertkritikerin Magdalena Bienert jetzt mit in ihre Nacht bei Inforadio - wenn sie von einem Konzert kommt, um ihren Bericht für den nächsten Morgen zu produzieren.

Ich verlasse meine Wohnung mit einer vollen Handtasche: Wasser, Schokolade und Obst muss drin sein. Und, ganz unter uns, meistens gehe ich so los, dass ich ungefähr eine Stunde später beim Veranstaltungsort eintreffe, als die eigentliche Anfangszeit es besagt. Ja: Meistens klemm ich mir die Vorband, außer ich finde sie extrem super. Aber ich muss ja sparsam mit meinen Energie-Ressourcen umgehen, es könnte eine lange Nacht werden und selten hatte ich tagsüber frei.



Ich gehe gern in die Columbiahalle, da bin ich in knapp 15 Minuten und hinterher ist man schnell auf der Autobahn Richtung Masurenallee in den Sender. Übrigens mein Geheimtipp zum Parken, wenn der Columbiadamm schon dicht ist: Einfach schmerzfrei in eine der Lücken des Parkhafens quetschen, die zwar mit weißem Kreuz markiert ist, weil ein Bäumchen dahinter steht, aber ich hab in zehn Jahren dort noch nie einen Strafzettel bekommen! Wirklich!

Oft geht´s aber natürlich auch in die Mercedes-Benz-Arena, da hilft dann eigentlich nur die U-Bahn... Ich erinnere mich an sehr unterhaltsame Abende in diesem Sommer dort, ich durfte Katy Perry und Britney Spears sehen. Beide fingen aber extrem spät an. Gar nicht gut für die Laune der Konzertkritikern, die es am liebsten mag, wenn um zehn alles vorbei ist und nicht dann erst das Konzert beginnt! Und wir Nachtschichtler gehen immer allein, also es wird echt öde, wenn man warten muss...

Wenn ich nicht gerade bei einem Popkonzert bin, ziehe ich oft abschätzige Blicke auf mich, denn ich mache mir immer Notizen im Handy. Herrlich praktisch. Wenn ich nur daran denke, wie man früher halbblind seine Gedanken auf Zettel krakelte, dann hinterher abtippen musste, aber kaum noch entziffern konnte.



Nach dem Konzert, ja, auch wenn ich meist kurz vor knapp komme, bleibe ich natürlich bis zum Schluss, geht´s ab zum Inforadio. Im Regelfall bin ich da so gegen 23 Uhr.



Außer dem Nachtredakteur oder der Redakteurin ist es recht einsam ab elf Uhr nachts. Meine zwei Freunde stehen aber treu in der Küche bereit: Der Automat mit Nüsschen und Schokoriegeln für den Notfall und der Kaffeeautomat. Und dann wird in die Tasten gehauen!



Je später der Abend, desto langsamer laufen die Gehirnwindungen, es ist also ein Wettlauf mit der Müdigkeit. Zuviel Koffein geht auch nicht, ich will ja um zwei auch schlafen können. Nach erfolgreichen, kreativen Ergüssen in den Computer, geht´s ab ins Sprecherkabuff.

Je später der Abend, desto mehr verknotet sich übrigens auch die Zunge....aber irgendwann ist alles im Kasten. Musik drunter produziert und alles schön im knappen drei Minuten-Format für die Morgenschicht, nebst An- und Abmoderation, im System abgespeichert. Das dauert an guten Tagen keine zwei Stunden, an schlechten drei oder mehr.



Happy bin ich, wenn ich vor zwei Uhr im Bett bin. Meistens mit einem ziemlichen heftigen Ohrwurm - und großem Durst. Denn mal wieder gab´s die salzigen Erdnüsse aus dem Automaten als Mitternachtssnack.