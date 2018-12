Bild: imago/pressmaster

So 16.12.2018 | 07:55 | Kultur

- Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da

Die Kolleginnen und Kollegen aus der Kulturredaktion machen für die Konzert- und Theaterkritiken in unserem Programm regelmäßig die Nacht zum Tag. In unserem Inforadio-Adventskalender machen sie sich in diesem Jahr eingehende Gedanken zur Nacht. In Vorfreude auf die Nacht des Jahres sozusagen: Heiligabend. Susanne Bruha findet: "Die Nacht, die ist zum Schlafen da“.