- Das städtische Phänomen der Nachtgestalten

Im Adventskalender der Inforadio-Kulturredaktion steckt in diesem Jahr die "Nacht" - die Stille Nacht natürlich, aber auch viele andere Nächte und Nachterscheinungen. Inforadio-Kulturreporter Laf Überland erzählt zum Beispiel vom städtischen Phänomen der Nachtgestalten.



Nachts sind alle Katzen grau? - Ach was! Sagt der Gast: "Das sehe ich ganz anders!" - Sagt der Bar­mann: "Na klar! Weil du immer tags­über denkst - und ich immer nachts..."

Und tatsächlich tatsächlich fühlt und denkt man anders, wenn selbst in der millionenfach beleuchteten Stadt die Helligkeit nicht überall ist wie am Tag, und in den Schattenwürfen der Lampen kann man, viel ungestörter von Außeneinflüssen, den eigenen Ideen, Gedanken, Gesprächen besser nach­gehen.

Deshalb waren es zunächst ja auch meist Bohèmiens und Intellektuelle, Künstler, die diese andere Wahrnehmung empfanden und ausnutzten: Nachts wurde die Welt erklärt, und manche Utopie wurde nachts entwickelt - gern auch mit schier sakraler Hingebung an den wirklichkeitsüberflügelnden Alkoholrausch, klar.

Die Nachtgestalten sind ein Stadtphänomen und als solches ein stets gern gepflegter Mythos. Gerade ist wieder ein Musikalbum rausgekommen, das heißt tatsächlich "Kreaturen der Nacht" und versammelt hauptsächlich Musik aus der Westberliner Nach-Punk-Zeit 79 bis 85: Das war die Zeit, wo auffallend eine hedonistische Partyszene die Nacht zu ihrem Tage machte - aber nicht die Erste: In der Weimarer Zeit bereits wachte das genießende Berlin erst abends auf, jedermann glaubte, es wäre schade, ins Bett zu gehen, bevor etwas Unerwartetes geschieht. Die Kultur Weimars war hauptsächlich eine nächtliche, mehr oder weniger.

Nachts sind alle Katzen grell geschminkt - oder be­trunken. Aber inzwischen gehen die anspruchsvollen jungen Tänzer gern morgens um zehn in ihre Clubs, machen den Tag zur Nacht – wenn sich das Technogedröhn unter den flackernden Lichtern hinter schall- und lichtdichten Wänden abspielt, passend zur völligen Auflösung von Tag und Nacht.

Aber für die, die nachts lieber nach-denken, was der Tag ihnen diffus eingeträufelt hat: Ist so was Kinderkram! Ist nichts für den Mann, der stoisch nachts um drei allein am Tresen sitzt und sich mit seinem Bild im Spiegel gegenüber unterhält...