- Sesame - Projekt der Völkerverständigung

Wir blicken am heutigen 2. Weihnachtstag auf große Forschungsprojekte wie den Röntgenlaser European XFEL oder der Teilchenbeschleuniger Sesame in Jordanien, mit denen Blicke in die kleinsten Strukturen der Materie gelingen. In Gesprächen mit Experten geht es um große Themen wie Energiewende oder Hightech in der Archäologie. Bürger schaffen Wissen - über Bürgerbeteiligung in Wissenschaft und Forschung reden wir ebenso wie noch einmal über die Aktion Kleine Tiere ganz groß.