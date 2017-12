Das war 2017

Die Briten haben ein nicht nur in der Politik ein turbulentes Jahr hinter sich: Ende März setzte Premierministerin Theresa May den EU-Austritt offiziell in Gang. Seitdem tickt die Brexit-Uhr. May selbst ist politisch angezählt, seit sie im Sommer bei der ohne Not angesetzten Neuwahl ihre absolute Mehrheit verspielt hat. In Erinnerung von 2017 bleiben aber auch jene fünf Terror-Anschläge, die das Land – in London und in Manchester – erleben musste. Und dann war da noch der verheerende Großbrand im Grenfell Tower mit Dutzenden Toten. ARD-Korrespondentin Stephanie Pieper blickt auf ein bewegtes und bewegendes Jahr in Großbritannien zurück.