So 24.12.2017 | 09:44

- Die Kultur des Besonderen

Das Echte, Authentische, das im Wortsinn Originelle liegt im Trend, das jedenfalls konstatiert der Kultursoziologe Andreas Reckwitz, Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder: Wenn wir etwa Geheimtipps lieben, gerne in ein Asia-Fusion-Restaurant gehen, das nicht aussieht wie jeder Asia-Imbiss, wenn wir aus dem Urlaub den Honig vom Dorfimker mitbringen oder Handgefilztes zu Weihnachten verschenken, dann messen wir dem Einzigartigen einen besonderen Wert bei. Das Produkt von der Stange, das Allgemeine hat seine Attraktivität verloren, das Besondere ist in. Andreas Reckwitz spricht sogar von einer Explosion des Besonderen. Ursula Voßhenrich wollte von ihm wissen, was er da genau beobachtet.

Buchinfo Andreas Reckwitz - Die Gesellschaft der Singularitäten Zum Strukturwandel der Moderne

480 Seiten

ISBN: 978-3-518-58706-5

(auch als E-Book erhältlich)

€ 28,00

Verlag Suhrkamp