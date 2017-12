Berlin bewegt - sich und andere. Gerade in der Kultur. Abschiede und Anfänge, Wechsel und Wiedereröffnungen, Baustellen und Besetzungen: 2017 war ein bewegtes Jahr für die Berliner und auch für die Brandenburger Kulturlandschaft. An der Volksbühne ging eine Ära zu Ende – wo steuert sie hin? Die Staatsoper ist endlich wiedereröffnet - aber ist sie wirklich schon fertig? In Cottbus schlägt der neue Schauspieldirektor ungewohnte Töne an - neue Impulse auch für die Stadt? Musikfestivals in Berlin und Brandenburg - wer kann's besser?