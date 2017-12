imago/Rolf Zöllner Bild: imago/Rolf Zöllner

Mo 25.12.2017 | 11:24 | Kultur

- Kulturstadt Berlin: Der Blick von außen

In der Kulturszene der Stadt hat sich in diesem Jahr viel bewegt. Aber: Wie nimmt ein Außenstehender all das wahr? Catherine Hickley ist freie Kulturkorrespondentin in Berlin, sie schreibt für Zeitungen und Internetmagazine in Großbritannien und für die New York Times. Jahrelang hat sie für Bloomberg News auch über Politik berichtet. Nadine Kreuzahler hat sich mit der Journalistin über ihre Sicht auf die Kulturstadt Berlin unterhalten, die seit 1999 in Berlin wohnt und die Stadt schon immer anziehend fand.