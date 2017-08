Fischzucht und Gemüseanbau nicht auf dem Land sondern mitten in der Großstadt? Und das auch noch umweltschonend? Diese Vision hatten Christian Echternacht und Nicolas Leschke. Vor ein paar Jahren haben sie die Idee in die Tat umgesetzt. Wir stellen in dieser Woche solche Visionäre und ihre Projekte vor. Celine Zeck und Jana Ebert aus der Inforadio-Redaktion berichten, was die Berliner Großstadtfarm so besonders macht.