- Visionäre der Stadt: Flussbad Berlin

Wäre es nicht herrlich, mitten in Berlin einfach in die Spree zu springen und vorbei zu schwimmen an der einzigartigen Kulisse zwischen dem Humboldt-Forum und dem Bodemuseum? Diese fantastische Vision hatten die beiden Brüder Tim und Jan Edler schon in den späten 1990er Jahren. Inzwischen wird die Idee eines Flussbads immer konkreter, wie Inforadio-Redakteurin Gabriele Heuser berichtet.