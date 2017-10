500 Jahre Reformation - Bilanz eines Festjahres

Kirche und Staat haben mit viel Geld und Aufwand das ganze Jahr an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren erinnert - mit Ausstellungen, Konzerten, Diskussionsrunden, dem Kirchentag in Berlin, Potsdam und Wittenberg und der Weltausstellung in der Lutherstadt. Was aber wird von alledem bleiben? Definitiv die renovierten, restaurierten und aufgehübschten Museen in den Orten, in denen Martin Luther wirklich war, gelebt und geforscht hat. Und genau die hat Ulrike Bieritz besucht. Ihr Start war Eisleben in der Mitte Deutschlands.