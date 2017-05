Schritt 1: Sie bewerben sich mit Ihrer aktuellen Bestzeit über unser Kontaktformular (Bewerbungsschluss ist Mittwoch, der 14. Juni 2017)

Schritt 2: Wenn Sie zu den aussichtsreichen Kandidaten gehören, laden wir Sie am 23. Juni 2017 zum Mittsommernachts - Sportfest des SCC Berlin ins Mommsenstadion ein, wo Sie unter professionellen Bedingungen zeigen können, was Sie drauf haben! Zur Orientierung: Sie sollten in der Lage sein, die 1000 Meter in weniger als 3 Minuten zu laufen.



Schritt 3: Aus allen Bewerberinnen und Bewerbern stellen wir das Team zusammen, das als Inforadio-Marathonstaffel am 24. September 2017 beim Berlin-Marathon an den Start geht.