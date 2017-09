In unserer Reihe "Das braucht Deutschland" haben uns mehrere Wählerinnen und Wähler aus Berlin und Brandenburg ihre Erwartungen an die Politik dargelegt, zum Abschluss kam es am Dienstagabend zum direkten Dialog. Moderiert von Anna Corves und Norbert Hansen konnten unsere #dbd-Protagonisten die Spitzenkandidatinnen Dagmar Ziegler (SPD), Monika Grütters (CDU), Beatrix von Storch (AfD), Petra Pau (Die Linke), Annalena Baerbock (Grüne) und Linda Teuteberg (FDP) kennenlernen. Hier finden Sie eine Bildergalerie zu unserem "Wahltreff".