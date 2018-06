Die Themen aus Berlin und Brandenburg, 12.06.2018, 18:24 Uhr - Das Neueste aus der Region - 12.06.2018

+++ Wie Berlins Verwaltung moderner werden soll +++ CDU-Fraktion wählt Dregger zum Vorsitzenden +++ In Innenstadt von Cottbus soll so genanntes Sicherheitszentrum errichtet werden +++ Polizei schießt auf Asylbewerber in Lauchhammer +++ Berliner FDP gegen Tempo-30-Zonen +++ Toter bei Unfall auf der A10 +++ Prozessbeginn um illegales Autorennen +++ Brandenburgs neuer Lausitz-Beauftragter ernannt +++