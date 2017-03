Sa 11.03.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Politiker und Wähler – eine umkehrbare Entfremdung?

Der CDU-Politiker Dr. Carsten Linnemann spricht mit Sabina Matthay. "Die machen eh‘, was sie wollen", diesen Satz hat Carsten Linnemann so oft in seinem Wahlkreis gehört, dass er alarmiert ist. Euro-Krise, Flüchtlings-Krise, dazu die Befürchtung, gesellschaftlich abzurutschen – der Christdemokrat, seit acht Jahren im Deutschen Bundestag, stellt wachsende Politikerverdrossenheit bei Bürgern fest. Politik müsse deshalb besser werden.

Doch worin liegt das vermeintliche Versagen von Politikern? Wie kann sie der Abneigung von Bürgern gegen Fakten und Expertise begegnen? Und wie soll die CDU im Bundestagswahlkampf das Vertrauen des Wählers (zurück-) gewinnen?

Buch-Infos

Carsten Linnemann

Die Machen eh, was sie wollen

Wut, Frust, Unbehagen - Politik muss besser werden

ISBN: 978-3-451-37736-5

Euro 16,99

Herder Verlag