Sa 28.01.2017 | 12:22 | Zwölfzweiundzwanzig

- Jeder pflegt allein

Am 1. Januar ist die Reform der Pflegeversicherung in Kraft getreten, mit der sich viel für die 2,7 Millionen Pflegebedürftigen ändert, viele von ihnen sind alte Menschen. Daniel Drepper vom Recherchezentrum correctiv.org hat in einer Reportage beschrieben, wie es zugeht in der Altenpflege: oft nicht optimal. Mit ihm spricht Moderatorin Sabina Matthay über die Bedürfnisse von Heimbewohnern und Pflegern und darüber, wie gute Alterspflege aussehen kann.

Buchinfo Daniel Drepper - Jeder pflegt allein Wie es in deutschen Heimen wirklich zugeht

Eine Reportage

ISBN: 978-3981740011

€ 20,00

Verlag CORRECT!V