Fr 24.02.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- SPD - die coole neue Protestpartei?

Vor einem Monat machte Sigmar Gabriel in der SPD den Weg frei für Martin Schulz als Kanzlerkandidat. Seitdem sind allein über das Internet mehr als 6.500 Menschen in die zuvor arg gerupfte Volkspartei eingetreten. Und in den Umfragen setzt sich der SPD-Aufwärtstrend fort. Dazu ein Zwischenruf von Angela Ulrich aus dem Hauptstadtstudio