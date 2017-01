Mi 18.01.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- Das Erstaunlichste ist nicht der Sieger

Seit Mittwoch steht fest: Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir werden die Grünen in den Bundestagswahlkampf führen. So hat es die grüne Basis entschieden. Keine Überraschungen also auf den ersten Blick. Auf den zweiten aber schon. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Ulrich kommentiert.