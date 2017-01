- Trumps gescheiterte Russland-Politik

Trump in Bedrängnis

Barack Obamas emotionaler Abschiedsrede folgt nun (17 Uhr MEZ) Donald Trumps erste Pressekonferenz seit Sommer 2016. Dabei dürfte es auch um die jüngsten Medienberichte gehen, wonach in Russland belastendes Material über den künftigen US-Präsidenten gesammelt worden sein soll. Trump spricht via twitter von einer "Hexenjagd", während der Kreml alles dementiert. US-Experte Andreas Etges von der Ludwig-Maximilians-Universität in München geht im Gespräch mit Oliver Rehlinger davon aus, dass Trump die Vorwürfe relativ einfach zurückweisen kann, weil es keine Beweise gebe.