Fr 06.01.2017 | 17:05 | Zwischenruf

- NATO-Hilfe: Kein Grund zur Panik

87 Panzer, 4000 Soldaten - es ist schon eine kleine Armee an US-Soldaten und -Gerät, die da seit heute auf Osteuropa zurollt. Operation Atlantic Resolve, wie die Aktion offiziell heißt, ist vor allem ein Signal an Russland: Die NATO steht hinter ihren Mitgliedsstaaten in Osteuropa. Und das ist auch gut so, findet Inforadio-Korrespondent Sebastian Schöbel.