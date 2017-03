Di 21.03.2017 | 10:25 | WissensWerte

- Einhäupl: 'Wir sind stolz, dass man bei uns gedreht hat'

Was lange währt wird gut - so sagt man. Und ob es gut geworden ist, kann man am Dienstagabend sehen. Da gibt es im Ersten der ARD zwei Folgen einer sechsteiligen Serie über die Charité - nach über achtjähriger Vorbereitung. Der Chef der Charité, Prof. Karl-Max Einhäupl sagte im Inforadio, die Serie zeige ein "wunderbares Bild der desolaten sozialen Situation zu Ende des 19. Jahrhunderts".