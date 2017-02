Mo 06.02.2017 | 10:25 | WissensWerte

- Mit dem Fallschirm von der ISS zur Erde

Wenn sieben Personen ständig die Erde umkreisen, dann ist quasi ununterbrochen Nachschub nötig. Deswegen schicken verschiedene Firmen und Raumfahrtorganisationen regelmäßig Transporter Richtung Raumstation, die die Crew mit Proviant versorgen. Das ist teuer - zumal die meisten dieser Transporter nach getaner Mission in der Erdatmosphäre verglühen, es also auch keinen Transport zurück zur Erde gibt. Um ab und zu auch mal Versuchsergebnisse zurück zu bekommen, auf die Erde, probiert die NASA nun etwas Neues: Künftig sollen Nutzlasten mit Fallschirmen von der Raumstation aus zurückkehren auf die Erde. Exo-Brake nennt sich das Projekt. Guido Meyer stellt es vor.

"Skylab ist unten", vermelden am 11. Juli 1979 die amerikanischen Fernsehnachrichten. Sechs Jahre lang hatte die amerikanische Raumstation Skylab die Erde umkreist. Die letzte Besatzung hatte 1974 die Station verlassen. Doch die Bremswirkung der irdischen Atmosphäre war stärker als erwartet. Diese Reibung hatte Skylab vorzeitig abgebremst, so dass sie schon vier Jahre früher als berechnet auf die Erde stürzte.

"Das kam überraschend. Denn eigentlich befand sich die Station ja im Vakuum des Weltraums. Aber auch die Internationale Raumstation in 400 Kilometer Höhe würde ziemlich schnell abstürzen, wenn wir ihre Umlaufbahn nicht ständig anheben würden. Das ist mit Skylab passiert, obwohl die Atmosphäre dort oben ziemlich ausgedünnt ist." Marcus Murbach vom Ames Research Center der US-Raumfahrtbehörde NASA im kalifornischen Moffet Field will sich dies bisschen Atmosphäre zunutze machen. Was immer noch dick genug ist, um Raumstationen abzubremsen und zum Absturz zu bringen, müsste doch auch einen Fallschirm tragen können, so seine Überlegung: "Wir wissen intuitiv, dass ein Badmintonball einen geringen ballistischen Koeffizienten hat. Das heißt: Seine Fähigkeit, während des Fluges dem Luftwiderstand etwas entgegenzusetzen, ist nicht sehr groß. Er wird schnell durch den Luftwiderstand abgebremst. Eine Bowlingkugel hingegen würde überhaupt nicht abgebremst werden, ließe man sie zu Boden fallen. Wir wollen einen Fallschirm sowie einen Badmintonball einsetzen. Er soll durch die dünne Atmosphäre abgebremst werden."

Solch ein Fallschirm aus dem All soll in wenigen Tagen erstmals zurück zur Erde gleiten. Sein Name: Exo-Brake, was so viel heißt wie "außer-irdische Bremse". So wie Fallschirmspringer ihren Fallschirm steuern können, werden auch die Ingenieure der NASA, auf dem Boden, die Flugkurve von Exo-Brake bestimmen und den Fallschirm lenken können. Neben zwei festen Streben besteht er zu diesem Zweck aus einem biegsamen Draht, dessen Struktur sich von der Erde aus beeinflussen lässt, erläutet Ali Guarneros Luna, der Projektingenieur von Exo-Brake: "Ein Modem hält uns ständig über den Gesundheitszustand des Fallschirms auf dem Laufenden, das andere übermittelt uns die GPS-Daten seines genauen Aufenthaltsortes. Davon wird abhängen, ob wir Befehle nach oben schicken müssen, die den Draht verbiegen und somit die Fläche des Fallschirms vergrößern oder verkleinern."