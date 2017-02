Fr 17.02.2017 | 10:25 | WissensWerte

- Wann gibt es das Designer-Baby?

Ein Baby nach Maß - sportlich, intelligent, braune Haare und Augen vielleicht, und als Erwachsener mindestens 1,80 m groß - und natürlich ein Junge. So könnte zukünftig die Wunsch- oder besser Bestellliste für den Nachwuchs aussehen. Stichwort Designerbaby. Wieviel Fantasie ist in dieser Vorstellung enthalten und wieviel wissenschaftlich Machbares? Das klärt Thomas Prinzler in der "Wissenswerte Frage der Woche": Wann gibt es das Designer-Baby?