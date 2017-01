Aus der Produktionswelt sind sie nicht mehr wegzudenken, die Welt der Kunst erobern sie zunehmend: Roboter und Computerprogramme. Es kommt zum Kuss der künstlich- intelligenten Muse. Wie kreativ ist künstliche Kreativität? Der 87. Treffpunkt Wissenswerte.

Sie malen, tanzen, dichten, komponieren und singen. Und das teilweise so, dass die Unterscheidung zwischen künstlicher und natürlicher Intelligenz schwer fällt. Längst schon haben Avatare auch Einzug in die Kinowelt gehalten. Roboter Myon war vor zwei Jahren Star in der Komischen Oper. Werden Humanoide zukünftig auch Schauspieler oder Sänger auf der Bühne ersetzen? Kooperieren oder konkurrieren kreative Androide und Künstler? Und was ist eigentlich Kreativität?