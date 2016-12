Paprika, Tomaten, Gurken wachsen in einem ganz speziellen Gewächshaus im Keller im Testlabor des Bremer Instituts für Weltraumsysteme des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Betreut werden die Pflanzen nicht etwa von Gärtnern sondern von Ingenieuren des Instituts. Denn es geht darum, die technischen Voraussetzungen zu testen, um diese und andere Gemüsesorten während einer mehrjährigen Weltraumreise anzubauen.

Die amerikanische Raumfahrtbehörde NASA plant eine Marsmission in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts, die private Mars One Stiftung will schon in 10 Jahren dort oben sein. Doch neben vielen technischen und medizinischen Herausforderungen muss auch erforscht werden, was die Astronauten während der Reise essen können.



"Eden" heißt das Projekt, bei dem nun der außerirdische Gemüseanbau getestet werden soll, in Bremen und bald auch in der Antarktis, wie DLR-Ingenieur Paul Zabel im Gespräch mit Thomas Prinzler erzählt.

10.07.2016