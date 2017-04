Mo 10.04.2017 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Zu arm für die Krankenkasse

Bei einer Grippe zum Hausarzt, nach einem Unfall ins Krankenhaus - für die meisten von uns ist das eine Selbstverständlichkeit. Die Krankenkassen springen in solchen Fällen in die Bresche. Seit zehn Jahren besteht in Deutschland Versicherungspflicht. Zumindest auf dem Papier, doch die Praxis sieht anders aus: Vor allem Selbständige können sich die Beiträge mitunter nicht leisten und haben damit nur Anspruch auf eine Notfallversorgung. Karsten Zummack berichtet über das Dilemma.