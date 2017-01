Fr 20.01.2017 | 08:35 | Wirtschaft aktuell

- Die Grüne Woche beginnt

Am Freitag beginnt die besucherstärkste aller Berliner Messen. Auf der 82. Grünen Woche werden kulinarische Spezialitäten aus der ganzen Welt und landwirtschaftliche Neuerungen vorgestellt. Die Agrar-Branche steckt in der Krise und nutzt die Messe auch für politische Forderungen. Ein Beitrag von Anja Dobrodinsky.



Von Street Food über Wollschweine bis hin zu Shampoo-Flaschen aus Weizen: Rund 1.650 Aussteller aus 66 Ländern zeigen ihre Produkte auf der Grünen Woche. Darunter sind zum ersten Mal auch Produzenten aus Kambodscha. Sie präsentieren ökologisch angebaute Nüsse, Pfeffer und Reis.



Partnerland Ungarn

Partnerland ist in diesem Jahr Ungarn. Das Land hat enge Handelsbeziehungen hierher: 15 Prozent seiner Exporte gehen nach Deutschland. Die Messe soll diese Quote noch steigern, sagt Christian Göke, Geschäftsführer der Messe Berlin: " Daher wird sich Ungarn in diesem Jahr nicht nur mit den bekannten Produkten wie Paprikasalami und Gulasch hier präsentieren sondern eben auch mit Premiumprodukten wie etwa dem Palinka-Obstbrand oder Fleischwaren vom Mangalica Wollschwein.

Mehr Transparenz im Tierschutz

Für die deutschen Landwirte ist die Grüne Woche eine Möglichkeit, in einer wirtschaftlich schlechten Zeit auf sich aufmerksam zu machen. 2016 war für sie kein gutes Jahr. Vor allem die niedrigen Preise für Milch, Getreide und Fleisch machten den Bauern zu schaffen. Ein Ausweg aus der Krise könnten mehr Transparenz und Tierschutz weisen. Auf der Messe werden deshalb mehrere Tierwohl-Siegel vorgestellt. So geht zum Beispiel das Label der Supermärkte und Landwirte in eine neue Runde, erklärt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands: Am Ende werde im Jahr 2020 jedes fünfte Schwein unter höheren Tierschutz-Standards gemästet.



Kritik an der industriellen Landwirtschaft

Auch der Landwirtschaftsminister plant ein Tierwohllabel. Allerdings soll es erst in einigen Jahren Produkte mit dem Siegel geben. Bio-Anbauverbände kritisieren beide Initiativen als Betrug am Verbraucher und fordern höhere Tierschutzstandards. Überhaupt gibt es rund um die Agrar- und Ernährungsmesse wie jedes Jahr Kritik an der industriellen Landwirtschaft. Ein Bündnis aus alternativen Agrar-, Umwelt, Tierschutzverbänden prangert Schadstoffe im Boden, kranke Tiere und teure Äcker an. Bernd Voß von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft findet, dass ruinöse Preisentwicklungen eine Entwertung der bäuerlichen Arbeit bedeuten.

Das Bündnis fordert deshalb die Rückkehr zur bäuerlichen und die Förderung der ökologischen Landwirtschaft. Auch auf der Grünen Woche gibt es eine Biohalle. Besucher finden auf der Messe unter anderem eine Blumenhalle, einen Bauernhof, diverse Tierschauen und eine neue Markthalle mit Spezialitäten aus Manufakturen.

Wer, wo, was: Der rbb-Service zur Grünen Woche Ort Die 82.Internationale Grüne Woche findet vom 20. -29. Januar 2017 in den Messehallen 1-26 am Messedamm in 14055 Berlin statt.

Öffnungszeiten Geöffnet ist täglich von 10 bis 18 Uhr. Am Freitag, 27. Januar hat die Messe von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Eingänge und Kassen Eingang Süd

Eingang Halle 7

Eingang Ost Halle 14

Eingang Nord Halle 19

Eingang Halle 25

Gelände- und Hallenplan In mehr als 30 Hallen präsentieren rund 1.600 Aussteller aus rund 65 Ländern alles rund um Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau. Um den Überblick zu behalten, helfen:



der Geländeplan (pdf zum Download)



die Hallenbelegung (pdf zum Download)

Eintrittspreise Tageskarte: 14 Euro Familienticket: für maximal zwei Erwachsene und maximal drei Kinder (bis 14 Jahre): 29 Euro Ermäßigte Karten für Schüler und Studenten: 10 Euro Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt Happy Hour-Ticket (Mo-Fr ab 14:00 Uhr): 10 Euro Sonntags-Ticket (nur an einem der beiden Sonntage gültig): 10 Euro Schulklassen (nur mit Schulnachweis): pro Person 4 Euro Gruppenkarten (ab 20 Personen): pro Person 12 Euro Dauerkarte (an allen Tagen gültig): 42 Euro

Fachbesucher:

Tageskarte: 20 Euro

3-Tageskarte: 30 Euro

Dauerkarte: 55 Euro Wer Wartezeiten an den Kassen vermeiden will, kann Eintrittskarten im Online-Ticketshop der Grünen Woche kaufen. Ausnahmen sind die Gruppenkarte, die ermäßigte Tageskarte und die Karten für Schulklassen. Diese gibt es nur an den Tageskassen.



Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln Sie erreichen die Messehallen per S-Bahn mit folgenden Linien: S3, S5, S7 oder S75 bis Station "Westkreuz", S3 oder S75 bis Station "Messe Süd" und S41, S42 und S46 bis Station "Messe Nord/ICC".



Mit der U-Bahn : Die U2 bis zu den Stationen "Kaiserdamm" oder "Theodor-Heuss-Platz" fahren.



Außerdem fahren folgenden Buslinien zum Messegelände: 104, 139, 349, M49, X34, X49. Unter www.bvg.de können Sie sich Ihren schnellsten Weg anzeigen lassen.



Anfahrt mit dem Auto Die Veranstalter raten, das Auto - wenn möglich - stehen zu lassen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Messegelände zu fahren. Ansonsten: Von der A10 (Berliner Ring) auf die A100, A111 oder A115 bis Autobahndreieck Funkturm, Abfahrt Messedamm.



Parkplätze befinden sich auf und um das Messegelände herum: Jafféstraße, am CityCube, Masurenallee, Neue Kantstraße.



Die Veranstalter bitten, die Parkplätze am Olympiastadion (Olympischer Platz) zu nutzen. Ein kostenloser Shuttlebus fährt ununterbrochen zum Messegelände und zurück. Der Shuttleservice startet eine Stunde vor Messebeginn und endet eine Stunde nach Messeschluss.