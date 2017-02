So 12.02.2017 | 08:44 | Weltsichten

- Massenproteste: Rumänen fordern Rücktritt der Regierung

In Rumänien brodelt es: Zehntausende Menschen gingen in den vergangenen Tagen auf die Straße, um gegen ein Dekret der Regierung zu protestieren, das Korruption im Alltag quasi legalisiert hätte. Die Massendemonstrationen hatten Erfolg: Die Anordnung wurde zurückgezogen, der Handels- und der Justizminister traten zurück. Doch die Rumänen wollen mehr: Sie fordern den Rücktritt der gesamten Regierung. Über die Situation in Rumänien spricht Gabriele Heuser mit ARD-Korrespondent Ralf Borchard.