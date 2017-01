So 08.01.2017 | 08:24 | Weltsichten

- Was bleibt von Obama?

"Yes, we can", ja wir schaffen das - mit diesem Slogan zog Barack Obama 2008 in den Wahlkampf um die US-Präsidentschaft - und gewann. Obama wurde der erste schwarze Präsident der USA. Mit seinem Ausruf wollte Obama die großen Fragen angehen, von Gerechtigkeit über Wohlstand bis hin zum Weltfrieden. Am 20. Januar übergibt Obama die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Donald Trump. Was bleibt nach acht Jahren von Barack Obama? Heißt es jetzt "Yes, he could", ja er konnte? Eine Bilanz der ARD-Korrespondenten in Washington, Martina Buttler und Andreas Horchler.