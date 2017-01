So 15.01.2017 | 08:24 | Weltsichten

- Trump Power und Trump Tower

Am kommenden Freitag ist es soweit: Der milliardenschwere Unternehmer Donald Trump übernimmt offiziell das Amt, in das er Anfang November gewählt wurde und wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch ob das Weiße Haus dann auch tatsächlich das Zentrum seiner Macht sein wird, das ist bis heute die Frage. Bislang jedenfalls gibt es für den President-elect nur einen Ort, an dem er seine Macht gerne demonstriert: im legendären Trump Tower an der Fifth Avenue in New York City.