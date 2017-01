So 01.01.2017 | 08:24 | Weltsichten

- Südasiens etwas anderer Islam - der Sufismus

Die ARD-Korrespondenten Sandra Petersmann und Jürgen Webermann besuchen im pakistanischen Lahore Schreine, in dem alle kiffen oder sich in Trance wippen und ständig der Gefahr von Terroranschlägen ausgesetzt sind. Sie porträtieren eine Familie, die in Delhi einer verwinkelten Pilgerstätte ihren Namen gegeben hat, und sie reisen nach Deoband in Nordindien: Hier ist der Islam abgeglitten in eine Lehre, aus der die Taliban ihre Ideologie formten. Dabei steht der Sufismus für Toleranz, Meditation und Poesie.