- Wahl 2017: Die Forderungen des DGB

Noch knapp zwei Wochen, dann haben die Bundesbürger die Chancen, bei der Bundestagswahl die Weichen für die Politik neu zu stellen. Doch viele Wähler sind noch unentschlossen. Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) sind vor allem die Themen Arbeit, Bildung und Rente wichtig. Was die nächste Bundesregierung in diesem Bereich anpacken sollte, darüber sprach Hauptstadtstudio-Korrespondentin Cecilia Reible mit DGB-Chef Reiner Hoffmann.

Hoffmann kritisierte indessen auch, dass einige Punkte aus dem Koalitionsvertrag zwar vereinbart waren, aber in der Zielgeraden - "auf Druck der Arbeitgeberseite" - nicht erreicht worden seien: Das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit etwa. Gerade bei der Frage einer Vereinbarkeit von Beruf und Familie würden flexiblere Arbeitszeit-Modelle gebraucht, die die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten stärker in den Mittelpunkt stellen. "Gerade jungen Menschen ist die Arbeitszeitfrage oft wichtiger als eine vierprozentige Lohnerhöhung."

Als Forderung an eine künftige Regierung nannte Hoffmann zu nächst, die Tarifbindung in Deutschland wieder zu erhöhen: "Nur noch rund 52% aller Beschäftigten in Deutschland fallen unter den Schutz von Tarifverträgen." Dies führe dazu, dass Menschen bis zu 30% weniger verdienen, länger arbeiten müssen und weniger Urlaub haben. Die Erhöhung der Tarifbindung sei daher eines der wichtigsten Ziele, zu dem auch die Politik beitragen müsse - "beispielsweise, in dem man die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen wieder deutlich erhöht".