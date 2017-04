- 'Datenschützer sind keine Täterschützer'

Geboren am 31. Juli 1958 in Haren/Ems,

römisch-katholisch; verheiratet.

1977 bis 1979 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Münster,

1979 bis 1980 Auslandsstudium an der Universität von Lausanne,

1980 bis 1984 Fortsetzung Studium in Münster und erstes Staatsexamen,

1987 zweites juristisches Staatsexamen in Niedersachsen.

1987 bis 1991 Rechtsanwältin in Haren/Ems,

1991 bis 1998 Tätigkeit in einem Notarbüro in Rathenow,

1998 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages und dort ordentliches Mitglied im Rechtsausschuss,

2010 bis 2013 Rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU Bundestagsfraktion.

seit Januar 2014 Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

