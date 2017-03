100 Tage Rot-Rot-Grün in Berlin. Für Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen sind es sogar ein paar hundert Tage mehr. Kollatz-Ahnen war schon in der Großen Koalition im Amt, doch Rot-Rot-Grün war auch für ihn ein Neustart. Ein Neustart allerdings mit einigen Altlasten: Flüchtlinge, die seit Monaten in Turnhallen einquartiert sind, Schulen, die seit Jahren auf eine Sanierung warten und die Zukunft des Stromnetzes, die in den Sternen steht. Über rot-rot-grüne Lösungen und sein Amtsverständnis hat Jan Menzel (RBB-Redakteur für Berliner Landespolitik) mit Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen gesprochen.

Jan Menzel: Herr Kollatz-Ahnen Sie sind ja schon ein bisschen länger dabei, man könnte fast sagen, ein bisschen ein Oldie unter denen die jetzt neu dazu gekommen sind.

Matthias Kollatz-Ahnen: Zwei Jahre bin ich jetzt erst dabei.

Menzel: Das ist schon ein bisschen mehr an Erfahrung. Sie sind aber jemand der in der Sache, dadurch kennen wir Sie ein bisschen mehr, sehr ruhig ist, immer sehr geduldig. Sie vermitteln den Eindruck es geht um die Sache und nur um die Sache. Können Sie manchmal auch mit der Faust auf den Tisch hauen?

Kollatz-Ahnen: Das gibt es auch manchmal ja.

Menzel: Wann denn?

Kollatz-Ahnen: Gerade wenn ich das Gefühl habe, dass es anderen nicht um die Sache geht. Dann kann es sein, dass auch ich ein bisschen ungeduldig werde. Aber ich hoffe das ich das möglichst selten bin, weil wenn es um die Sache geht, glaube ich eigentlich das ich dann doch eher in sachlichen Diskussionen ein Ergebnis finden kann.

Menzel: Sie haben gerade eben beim Oldie ein bisschen protestiert, aber Sie sind schon anders als Ihre Vorgänger. Da hatte man das Gefühl, dass deren Markenzeichen immer so ein bisschen war, die waren nur zufrieden wenn alle anderen wahlweise gestöhnt oder aufgeschrien haben. Sie sind auch anders in soweit, als dass Sie Dinge machen die nicht zwangsläufig zum Portfolio eines Finanzsenators gehören würden. Sie haben sich auch zum Beispiel um den Freizug der Turnhallen gekümmert. Sind Sie mit dem Ergebnis bis jetzt zufrieden?

Kollatz-Ahnen: Auf jeden Fall ist ein deutlicher Fortschritt erreicht worden. Wir hatten im letzten Herbst, die Feststellung des damals zuständigen Senators, dass jetzt sechs Monate lang überhaupt nichts passiert mit den Freizügen aus Turnhallen und da ist es eben so, der Finanzsenator ist natürlich auch ein politischer Mensch und da geht es dann eben halt auch darum, wir können Leute nicht so lange in Turnhallen sitzen lassen. Und im übrigen wollen wir ja auch die Turnhallen zur Verfügung stellen für die Schulen und die Vereine, wo sie ja eigentlich für gedacht sind. Und deswegen habe ich mich auch daran beteiligt Lösungen zu finden. Insofern, es könnte immer alles schlechter gehen, es könnte auch immer alles besser gehen, aber was jetzt gut ist, ist das wir eigentlich die Kapazitäten bis Ende März auch tatsächlich haben um alle Turnhallen frei zuziehen und ich verstehe es so, dass es nur deswegen in den April reingeht, weil wir eine sozial räumliche Nähe sicherstellen wollen. Gut, wenn es dann noch ein paar Wochen länger dauert, aber dann für die Betroffenen besser ist, ist das sicherlich etwas was akzeptabel ist.

Menzel: Schulsanierung und Schulneubau ist auch so ein Thema. Da geht es auch zum Beispiel um die Rolle, um die Macht der Bezirke. Es sind mehrere Verwaltungen beteiligt und bisher galt so ein bisschen das Motto immer: Viele Köche verderben den Brei. Wie kommt Berlin aus diesem Dilemma raus?

Kollatz-Ahnen: Erstmal sind Fortschritte da ganz deutlich erkennbar. Wir sind tatsächlich mit diesen Ergänzungsbauten, die wir in modularer Bauweise erstellen, deutlich schneller geworden. Wir haben jetzt gesehen, dass wir in 2016, wenn es gut geht, nach fünfzehn Monaten stehen. Das haben wir vorher so nicht gekannt und es ist auch so, dass wir bei dem Thema der Sanierungsvorhaben in den Bezirken weiter gekommen sind. Es hat sich insbesondere als schwierig heraus gestellt in den Bezirken sehr große und komplexe Sanierungsmaßnahmen zu schultern. Da gibt es einige wenige in Berlin. Die werden aber natürlich viel diskutiert. Da geht es dann um Maßnahmen die teilweise mit Denkmalschutz eine große Rolle spielen, wo es um 15 oder 20 Millionen geht. Das sind einige wenige. Da ist jetzt eben die Idee, dass diese eben von den zentralen Senatsverwaltungen oder in Zukunft dann auch von der neuen Gesellschaft gemacht werden, damit sich die Bezirke auf das konzentrieren können, wo sie durchaus mehr zu tun haben werden. Und deswegen haben wir den Bezirken auch mehr Personal zur Verfügung gestellt. Einen ersten Schluck gab es bereits in der letzten Wahlperiode und einen durchaus wahrnehmbaren Schluck gab es jetzt in dieser Wahlperiode. Wir haben im Nachtragshaushalt eine deutliche Personalaufstockung bei den Bezirken drin stehen und da ist natürlich das Thema Schulsanierung ein sehr vorrangiges Thema.

Menzel: Bloß man kann ja sehen, wenn man sich anguckt Projekt scharf in welcher Schule Maßnahmen gemacht werden, dass der Mittelabfluss teilweise nicht so gigantisch ist und dann kommt wiederum, vielleicht auch reflexhaft, wäre die Frage an Sie dann auch, aus den Bezirken vielfach die Antwort: Ja, wir haben ja gar nicht die Mitarbeiter in den Bauämtern, wir haben gar nicht die Planer, wir haben gar nicht die Mitarbeiter die das beurteilen können. Das ist offenbar immer noch ein Problem. Wann haben Sie denn genügend Mitarbeiter in den Bauämtern an Bord?

Kollatz-Ahnen: Es wird immer Beschwerden darüber geben, dass man nicht genug Mitarbeiter hat. Zur Wahrheit gehört auch dazu, dass Berlin im öffentlichen Dienst pro Einwohner nicht weniger Mitarbeiter hat, als andere Bundesländer. Das sehen nicht alle so in der Stadt, aber die Wirklichkeit ist einfach so. Also ist es vielfach auch das Thema sich damit zu beschäftigen, wie kann man Sachen effizienter machen. Die grundsätzliche Herangehensweise sieht man glaube ich ganz gut beim Thema Bürgerämter. Wir haben in den Bürgerämter ein großes Problem gehabt damit das Termine nur sehr schwer zu bekommen waren. Wir haben dort tatsächlich mehr Personal nachgelegt, auch mit Unterstützung des Parlaments. Das waren gut 100 Stellen, 117 glaube ich genau. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind jetzt da und wenn sie morgens um neun oder um zehn, in das Internetangebot der Bürgerämter reingehen, finden Sie eigentlich regelmäßig am selben Tag noch Termine um sich anmelden zu können oder um einen Personalausweis zu beantragen. Das war eben vorher nicht so.

Menzel: Wenn wir mal ein bisschen im Koalitionsvertrag blättern, dann finden wir unter dem Aspekt Personalplanung, den Vorsatz diese Personalplanung in eine Hand zu bündeln und zwar in der Finanzverwaltung. Nun müssen wir gerade feststellen es kommt doch anders, es sollen doch wie bisher zwei Häuser, nämlich nach wie vor die Innen- und auch die Finanzverwaltung beteiligt sein. Da drohen doch auf jeden Fall Abstimmungsprobleme.

Kollatz-Ahnen: Erst einmal ist es so, von den ganzen Personalthemen kommen 95% in das Finanzressort. Insofern ist das so, dass das eine ganz große Schwerpunktsetzung ist und das ermöglicht auch natürlich viele Sachen aus einem Guss zu machen und dadurch auch Effizienz zu gewinnen. Der eine Punkt der im Innenressort verbleibt, ist das Thema der Ausbildungsbehörde für den sogenannten nicht-technischen Dienst. Da ist vereinbart, dass zum Beispiel die Steuerungsvorgaben die sich aus einer langfristigen Personalplanung ergeben, also wie viel Leute brauchen wir in welchen Berufsgruppen, dass das eben vom Finanzressort auch eingespeist wird, in dass was das Innenressort dort macht und ich bin mir sicher, dass mein Kollege Geisel und ich das ganz gut hinkriegen.

Menzel: Ihr Koalitionspartner Die Grünen, die haben da ziemlich große Bedenken. Die sagen, allein schon dadurch, dass plötzlich dann andere Mitbestimmungsrechte greifen, dass mehr Personalräte beteiligt sind, droht automatisch Zeitverzug. Haben Sie da einen Mechanismus verabredet um das zu entschärfen?

Kollatz-Ahnen: Wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, dass wir das hinbekommen. Und die Vergangenheit spricht auch dafür, dass es eine ganz gute Zusammenarbeit zwischen Herrn Geisel und mir gegeben hat. Und das wird es auch in Zukunft geben.

Menzel: Wir müssen auf ein Erbe zusprechen kommen, nämlich Konzessionsverfahren für das Stromnetz. Da ist diese Konzession nämlich schon vor drei Jahren ausgelaufen und das Verfahren zieht sich immer noch hin. Vattenfall betreibt das ganze weiter und wie man jetzt hört, droht alles zu scheitern und könnte ein Fall für die Gerichte werden. Wie ist dazu Ihre Einschätzung?

Kollatz-Ahnen: Die Mehrzahl der Konzessionsverfahren in Deutschland wird irgendwie beklagt. Das hat vielleicht auch damit was zu tun, dass das Energiewirtschaftsgesetz, das diesen Mechanismus regelt, an vielen Punkten sehr komplizierte Regelungen enthält. Das jetzt einer der Bewerber deswegen über 200 Verfahrensrügen ausspricht, muss der Bewerber selber bewerten. Wir werden aber als verfahrensführende Stelle das einfach abarbeiten. Bei über 200 Rügen kann man sich vorstellen, dass da vielleicht nicht das Interesse an einer schnellen Entscheidung dominiert, aber wir werden das ordentlich abarbeiten. Insgesamt trägt es zu Rechtssicherheit bei wenn die Verfahrensfragen und die etwaigen Beschwerden gegen Entscheidungen voneinander getrennt werden.

Menzel: Wird Ihr Haus noch bis Ende März entscheiden können oder ist es in Anbetracht der Zahlen unmöglich?

Kollatz-Ahnen: Wir machen das so schnell wie möglich.

Menzel: Es heißt aber auch anderseits ziemlich deutlich, dass ein jahrelanger Rechtsstreit einfach auch Stillstand bedeuten würde. Einerseits für die Frage: Kommt das Stromnetz zurück zu Berlin? Anderseits auch für dieses Thema: Energiewende für den Klimaschutz. Kann man das in Kauf nehmen oder muss man da auch möglicherweise wieder in Richtung Kompromiss doch denken?

Kollatz-Ahnen: Kompromisse muss es immer geben und Gespräche muss es auch immer geben, aber im Rahmen von laufenden Konzessionsverfahren ist das Konzessionsverfahren der Regelrahmen dafür. Hier geht es um eine Verfahrensfrage und nicht um eine Entscheidungsfrage. Und wenn bei den Verfahrensfragen es Hinweise gibt wo wir was besser oder anders machen müssen, dass wird sich dann durch das Ergebnis der Prüfung zeigen, dann werden wir das auch versuchen zu ändern und wir werden dass dann ändern bevor es eine Entscheidung gibt. Insofern schaffen wir dadurch Rechtssicherheit und zu glauben das es irgendein Verfahren gibt mit dem man dem ausweichen kann, dass glaube ich eben nicht. Deswegen sind in der Vergangenheit auch soviel Konzessionsentscheidungen beklagt worden und ich hoffe eigentlich, dass wir in eine Situation kommen, wodurch die Trennung von den Verfahrensfrageproblemen und den Entscheidungsproblemen nicht mehr jede Konzessionsentscheidung beklagt wird.

Menzel: Herr Kollatz-Ahnen, Sie sind ja als der Finanzsenator auch dafür zuständig, dass das Geld in die Kasse kommt. Die Koalition will beim Thema Zweitwohnungssteuer nachbessern, dort soll eine Erhöhung kommen. Können Sie uns schon sagen um wie viel die ausfallen wird und wann diese Erhöhung kommt?

Kollatz-Ahnen: Bei der Zweitwohnungssteuer geht es im Kern um eine Lenkungsfrage. Also wir wollen dort gar nicht so viel mehr Geld in der Kasse haben. Wir wären sogar froh, wenn gar nicht mehr Geld in die Kasse reinkommt, weil wir wollen, dass sich die Leute in Berlin anmelden. Alle großen Städte leiden darunter, dass es eine durchaus einkommensstarke Gruppe gibt die sich Zweitwohnungen anschafft in diesen Städten, aber dort eigentlich nur ganz selten ist. Diejenigen die dort öfter sind, die wollen wir auf jeden Fall gewinnen um sich in Berlin anzumelden. In Paris hat es deswegen eine Verdreifachung der Grundsteuern gegeben. Die machen das nach einem anderen rechtlichen Verfahren. In London wird es eine Regulierung des Themas Zweitwohnung geben. Dort ist bei einer Untersuchung die der Bürgermeister von London angestoßen hat, jemand aufgefallen der irgendwie 500 Zweitwohnungen in London hat, dass kann ja auch kein guter Zustand sein. Unsere Idee hier ist es, dass wir die Zweitwohnungssteuer auf 15 Prozent anheben. Potsdam hat 20 Prozent. Andere Städte wie Hannover und Wiesbaden haben zum Beispiel 10 Prozent. Wir liegen da irgendwie in einem mittleren Wert, aber mit dem Ziel eigentlich das sich die Leute anmelden. Wenn die Infrastruktur in Berlin genutzt wird durch Zweitwohnungen, ist es für uns wichtig, dass wir die Leute für einen Erstwohnsitz überzeugen und das ist unser Ziel.

Menzel: Herr Kollatz-Ahnen, wir stehen jetzt wieder vor neuen Haushaltsberatungen. Die beginnen jetzt gerade und man merkt natürlich schon so ein bisschen die Begehrlichkeiten die wachsen. Alle haben große Wünsche. In letzter Zeit wurden auch viele Wünsche erfüllt. Werden wir vielleicht schon bald den Sparfuchs Matthias Kollatz-Ahnen kennen lernen?

Kollatz-Ahnen: Als Finanzsenator müssen sich meine Kolleginnen und Kollegen öfter anhören, dass ich sage: Geld kann man nur einmal ausgeben. Und das ist so. Wir haben die Finanzplanung darauf ausgelegt, dass wir die, dem Land Berlin zur Verfügung stehenden Mittel auch im Wesentlichen ausgeben. Es sollen immer positive Haushalte rauskommen. Das ist Berlin jetzt fünfmal hintereinander geglückt. Das ist also kein Zufallseffekt sondern das ist das Wirken meiner Vorgänger und auch das Wirken von mir. Aber der Haushalt, auch der neue Haushalt wird sich daran messen müssen. Geld kann nur einmal ausgeben werden und es wird keinen Haushalt geben, der das Land Berlin in die Verschuldung führt. Das müssen wir auch bis zum Jahr 2020 auf jeden Fall schaffen, ansonsten starten wir schlecht ins neue Zeitalter der Schuldenbremse.