Regine Günther ist neue Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. Die Parteilose, die für die Grünen am Senatstisch sitzt, ist ganz neu in der Berliner Landespolitik. Bislang hat die 54-Jährige als Lobbyistin die Bundesregierung in Energiefragen beraten und auf internationalen Konferenzen für den Klimaschutz gekämpft. Wie es ist, den Blick vom großen Ganzen jetzt auf die kleinteilige Landespolitik zu richten und was sie zur Zukunft des Flughafens Tegel sagt - darüber hat Susanne Gugel mit ihr gesprochen.



Susanne Gugel: Frau Günther, Sie sind jetzt seid gut hundert Tagen Senatorin. Wie hat sich ihr Leben dadurch verändert?



Regine Günther: Ich habe etwas an Privatheit verloren, weil ich jetzt doch häufiger erkannt werde und der Job ist sehr zeitintensiv. Das heißt weniger Freizeit, aber ansonsten geht es mir weiterhin sehr gut.



Gugel: Sie waren bislang Lobbyistin, haben zuletzt viele Jahre den Klimaschutz und den Energiebereich der Nichtregierungsorganisation WWF verantwortet. Jetzt sind Sie Senatorin für Umwelt-, Verkehr- und Klimaschutz. Haben Sie sich denn schon eingelebt im neuen Arbeitsumfeld?



Günther: Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Natürlich stehe ich heute woanders als am achten Dezember, als am ersten Tag. Ich habe sehr viel neue Sachen kennen gelernt, bin auch sehr positiv über die Verwaltung überrascht, wie viel Unterstützung ich da erfahre, wie viel Unterstützung ich auch von der grünen Partei bekomme. Insofern wurde es mir leicht gemacht, aber was einleben ist, kann man glaube ich dann vielleicht besser nach einem Jahr oder anderthalb Jahren sagen, weil dann hat man alle Prozesse einmal durch. Aber da bin ich noch nicht.



Gugel: Die Koalition hatte nicht gerade den geschmeidigsten Start. Sie hatten auch schon Ihre Aufregerthemen, mit der Ankündigung neuer Tempo 30-Zonen zum Beispiel. Da haben Sie natürlich reflexartig die Opposition und die Autofahrerlobby an der Backe.

In wie weit war Ihnen denn klar, dass dieser Protest so kommen würde?



Günther: Ich habe schon damit gerechnet, dass da Widerstand kommt, nur uns bleibt gar nichts anderes. Wir sind als Berlin mit den Stickoxidwerten die wir haben, in einer sehr prekären Lage. An sehr vielen Hauptstraßen sind die Grenzwerte deutlich überschritten, manchmal doppelt so hoch. Das heißt wir gefährden die Gesundheit von 20.000 bis 25.000 Menschen hier in Berlin. Das ist kein Zustand, den man so lassen kann. Wir sind Getriebene. Wir müssen vorweisen, wie wir diese Grenzwerte einhalten wollen in Zukunft. Da können wir nicht weiter die Augen zu machen. Und da ist Tempo 30 eine Maßnahme die wir machen können und die werden wir jetzt beherzt angehen.



Gugel: Wissen Sie denn schon, auf welchen Straßen Tempo 30 neu eingeführt werden soll?



Günther: Wir sind gerade in diesem Prozess der Auswahl. Wir gucken uns natürlich an, wo die Brennpunkte sind. Brennpunkte sind Leipziger Straße, Frankfurter Allee, Silbersteinstraße, Karl-Marx-Allee. Wir müssen uns genau angucken, welche Kombination Sinn macht.



Gugel: Auf eine bestimmte Sorte Autos sind Sie auch besonders schlecht zu sprechen. Das sind die älteren Dieselfahrzeuge. Am liebsten wäre es Ihnen, wenn die gar nicht mehr in die Innenstadt fahren dürften. Die blaue Plakette, die diese Autos aussperren würde, hat bislang im Bund und den Ländern keine Mehrheit gefunden. Sie haben aber gesagt, Sie möchten dran bleiben. Wie weit sind Sie denn da mit eigenen Vorstößen?



Günther: Wir schauen uns das jetzt an, wie im Bundesrat die Diskussion läuft, wie in den Verkehrsministerkonferenzen diskutiert wird, jetzt Ende März ist da die erste Verkehrsministerkonferenz. Wir sind auch im engen Austausch mit anderen Ländern, die die blaue Plakette gerne nutzen wollen, um perspektivisch dann die sehr schmutzigen Dieselautos vor allem auch aus den Brennpunkten raus zu halten, und wir brauchen bestimmt noch einige Monate, dass nach vorne zu stellen.



Gugel: Die Stadt Stuttgart geht jetzt hier einen eigenen Weg und will ab 2018 Fahrverbtote für alte Dieselautos auf einzelnen besonders belasteten Straßen verhängen. Wenn es im Bund auch längerfristig nichts wird, ist so ein Alleingang auch eine Möglichkeit, die Sie für Berlin erwägen?



Günther: Wir setzten jetzt erst ein Mal auf die Maßnahme Tempo 30. Das führen wir jetzt erst mal durch und gucken, wie die Effekte sind. Und dann kommt es natürlich darauf an, zu was uns auch die Gerichte verpflichten, was wir machen müssen. Wenn es nicht ausreicht, den Gerichten, die Tempo 30, dann müssen wir uns neue Maßnahmen überlegen. Aber soweit sind wir noch nicht.



Gugel: Sie hatten im rbb Interview vor einiger Zeit angekündigt, zu prüfen, ob besonders umweltverschmutzende Autos quasi mit Strafzahlungen zur Kasse gebeten werden könnten. Soll so etwas kommen?



Günther: So etwas gibt es in anderen Regionen, augenblicklich ist es nicht angedacht.



Gugel: Dass Sie es ernst meinen mit dem Klima- und Gesundheitsschutz, das nehme ich Ihnen sofort ab. Das sind dennoch ziemlich weitreichende Eingriffe. Wo fängt denn für Sie Umerziehung an und hört Bewegungsfreiheit auf?



Günther: Ich glaube, es geht nicht um Umerziehung. Ich glaube es geht um ein langsames Umsteuern, damit alle Verkehrsträger besser ineinander greifen. Ich erlebe persönlich, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger mit der Mobilität, wie sie in der Stadt augenblicklich gelebt werden kann, nicht zufrieden sind. Viele stehen in Staus, die S-Bahnen sind doch oft sehr überfüllt, die Fahrradfahrer, das haben wir gesehen, sind unzufrieden mit der Radinfrastruktur.

Insofern ist da ein Bedarf, der auch von den Bürgerinnen und Bürgern formuliert wird, worauf die Politik Lösungen anbieten muss. Und an diesen Lösungen arbeiten wir. Ich finde es immer etwas seltsam, wenn Veränderungen anstehen und damit auch Verbesserungen angestrebt werden, dass das dann sofort mit Umerziehung und Zwangsmaßnahme assoziiert wird. Das ist glaube ich nicht die Politik, die wir nach vorne stellen wollen.



Gugel: Jetzt kann man sich in Berlin nicht nur vortrefflich über Autos streiten, sondern auch über Flughäfen. Können Sie denn diejenigen verstehen, die jetzt wollen, dass Tegel weiter offen bleibt?



Günther: Man muss schon sehen, welche Implikationen das für die Leute vor Ort hat. Es sind 100.000 Menschen mehr von massivem Fluglärm bedroht. Mit der Planfeststellung für den BER hat man gesagt: Tegel muss schließen. Diese Sicherheit hatten die Menschen. Die jetzt wieder in solche Unsicherheit zu stürzen und ihre ganze Lebensperspektive, das ist es ja, auf den Kopf zu stellen, halte ich schon für sehr fragwürdig. Insofern, wir halten daran fest, dass Tegel geschlossen wird und der BER als Flughafen schnellstmöglich natürlich seinen Betrieb aufnehmen soll.



Gugel: Da gibt es nicht gerade wenige, die gar nicht mehr daran glauben, dass der BER jemals eröffnet. Sie glauben weiter dran?



Günther: Ja, natürlich.



Gugel: An welches Eröffnungsjahr glauben Sie da?



Günther: Sie werden nicht glauben, dass ich das jetzt hier irgendwie spekuliere.



Gugel: Naja einen Versuch war es wert. In Ihrer Verwaltung wird gerade ein Radgesetz für Berlin erarbeitet. Zusammen mit den Koalitionsfraktionen, mit Verbänden und der Initiative Volksentscheid Fahrrad wird seit einigen Wochen über Fahrradstraßen, Radschnellwege, Radstreifen und sichere Kreuzungen debattiert. Gibt es denn schon nennenswerte Ergebnisse?



Günther: Wir sind im Prozess. Ich habe immer dafür plädiert, dass wenn so ein Prozess läuft, man auch die nötige Ruhe reinbringt und nicht Druck aufbaut. Das wollen wir nicht. Es gibt sehr gute Fortschritte, aber Ergebnisse haben wir dann wenn sie vorliegen.



Gugel: Wann wird das sein?



Günther: Wir werden sehen, ob wie im April erste Ergebnisse vorweisen können. Wenn es aber länger dauert, dann werden wir auch diese Zeit natürlich diesem Prozess auch geben.



Gugel: Mal längerfristig gedacht - Viele Fahrradfahrer finden es bestimmt super, wenn es neue Fahrradwege gibt in Berlin und alle sicher auch sind. Aber davor steht erst Mal ein dann doch nicht ganz kleiner Umbau der Stadt, bis zum Beispiel alle Hauptstraßen einen breiten Radstreifen haben. Auf was für eine Mammutbaustelle müssen wir uns denn in den nächsten Jahren einstellen in Berlin?



Günther: Ja es ist verbunden damit, dass es viele Baustellen gibt. Es wurden neue Planer eingestellt und es wird mehr Geld in die Hand genommen, um das zu bewerkstelligen. Insofern muss man sagen, es wird in vielen Stellen erst einmal zu einem Engpass durch die Baustellen kommen, aber dann wird es besser werden. Aber um diesen Prozess kommen wir nicht drum herum, wenn wir zukünftig eine bessere Infrastruktur haben wollen.



Gugel: In welchen Zeiträumen denken Sie denn da? Ihr Verkehrsstaatssekretär spricht davon, drei Radschnellwege könnten ungefähr in den nächsten drei bis vier Jahren fertig sein. Welcher Horizont ist das?



Günther: Das kommt drauf an über welche Maßnahme wir sprechen. Bei den Radschnellwegen kommt es auch darauf an, welche ausgewählt werden, was dort alles schon für Vorarbeiten sind. Es kann vielleicht schneller gehen aber, die gesamte Infrastruktur in der Stadt auszubauen, dass wir bestimmt einen Horizont von zehn Jahren in Anspruch nehmen.



Gugel: Zumal der Umbau auch gar nicht so einfach werden dürfte, zumindest an manchen Straßen. Dort ist der Fahrbahnrand gerne zugeparkt, dort wird er für den Lieferverkehr genutzt. Wie lässt sich denn bei endlichem Raum Platz für Radwege schaffen?



Günther: Das ist im Einzelfall sehr unterschiedlich. Manchmal muss man dann leicht etwas vom Parkraum wegnehmen, manchmal reicht es den vorhanden Fahrradstreifen schon etwas auszubauen. Das muss man sich direkt vor Ort angucken und dann Lösungen finden. Ich glaube so pauschal lässt sich das nicht sagen.



Gugel: Nicht nur für Radfahrer soll es schöner werden in Berlin, auch den öffentlichen Personennahverkehr wollen Sie ausbauen. Dort setzten Sie jetzt erst einmal auf den Ausbau der Tram, aber eigentlich auch auf höhere Taktzahlen bei der S-Bahn und der U-Bahn. Dafür braucht es aber mehr Wagen und diese sind noch nicht da, sondern erst einmal geliefert. Das heißt bis wann ist überhaupt mit einer Taktverbesserung zu rechnen?



Günther: Es gibt drei unterschiedliche Bereiche. Im Ring-Bahnbereich denke ich das wir mit 2020/2021 mit einer höheren Taktzahl rechnen können. Bei den anderen Bereichen ist das augenblicklich noch nicht absehbar, weil wir noch entscheiden müssen, wie viel Neuwagen wir bestellen werden.



Gugel: Und bis dahin ist zu Stoßzeiten weiterhin Ölsardine angesagt?



Günther: Es kommt noch darauf an ob man die langen Wägen, dann öfter aber kürzer fahren lässt. Das ist noch eine Möglichkeit und diese Richtung werden wir auch gehen.



Gugel: Was heißt das konkret?



Günther: Das kürzere Züge häufiger fahren.



Gugel: Zu wann könnte das so sein?



Günther: Dazu kann ich im Moment noch kein Datum nennen.



Gugel: Was planen Sie denn sonst, auch um den ÖPNV kurzfristig attraktiver zu machen. Das ist im Prinzip dann der nächste oder übernächste Schritt für Ihr Mobilitätsgesetz, den ÖPNV in den Blick zu nehmen.



Günther: Wir haben eine Taskforcebeschleunigung. Da gucken wir uns an: Wie können beispielsweise die Busse beschleunigt werden? Was muss gemacht werden damit sie schneller von A nach B kommen? Wie können sie sich besser in den Verkehr einfädeln? Wie können die Ampeln anders geschaltet werden? Insofern ist das für uns wichtig für die Attraktivität. Wir gucken uns natürlich den Lückenschluss bei der U5 an. Also es finden noch einige Maßnahmen statt.



Gugel: Es ist auch immer eine Frage, wie man den ÖPNV finanziert. Im Koalitionsvertrag steht auch das man eine Haushaltsabgabe prüfen möchte, also das alle für den ÖPNV zahlen, ob sie nun fahren oder nicht. Wie stehen Sie denn zu so einer Haushaltsabgabe?



Günther: Ja das müssen wir prüfen, dazu habe ich jetzt aber noch keine abgeschlossene Meinung.



Gugel: Persönlich ein Gefühl?



Günther: Nein.



Gugel: Sie prüfen lieber erst bevor Sie sprechen, ist das ein Charakterzug?



Günther: Ich glaube man sollte wissen über was man spricht bevor man es sagt.