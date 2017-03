- Senat fordert Anti-Diskriminierungsstelle

Der Berliner Senat will bis zum Sommer eine Fachstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt einrichten. Dort sollen Bürger beraten werden, die etwa wegen ihrer Herkunft oder einer Behinderung bei der Wohnungssuche benachteiligt werden. Justizsenator Behrendt sagte im Inforadio, schon ein fremd klingender Name oder ein Kopftuch reiche oft aus, um bei der Suche nach bezahlbarem Wohnraum benachteiligt zu werden. - Christoph Reinhardt zog mit Behrendt eine Bilanz seiner ersten 100 Tage im Amt und über seine weiteren Pläne - etwa Internetanschlüsse für Strafgefangene und die Legalisierung weicher Drogen.

Christoph Reinhardt: Herr Behrendt, für mich waren Sie in den letzten zehn Jahren als Abgeordneter ein Musterbeispiel für einen Oppositionspolitiker. Im Ausschuss immer hellwach, motiviert und praktisch immer dagegen, egal was vom Senator und von der Verwaltung kam. Passiert Ihnen das jetzt auch noch manchmal, dass Sie sagen: Mensch was redet dieser grüne Senator da eigentlich für ein Zeugs?

Dirk Behrendt: Wir haben uns immer bemüht, als Grüne die Oppositionsarbeit so anzulegen, dass wir nicht grundsätzlich immer gegen alles sind, sondern wir haben Vorschläge gemacht, wie man die Verwaltung, die Gerichtshöfe und Gefängnisse besser machen kann. Wir haben auch immer dabei im Hinterkopf gehabt - und das war auch wirklich ein wichtiges Kriterium, ob wir das, was wir fordern, auch umsetzten würden, wenn wir es denn könnten. Das ist nach zehn Jahren Opposition sowohl bei mir so, als auch bei den anderen Grünen in der Fraktion und in anderen Senatsverwaltungen, dass man sich erst daran gewöhnen muss, dass man jetzt zum einen endlich das umsetzten kann, was man für richtig hält - aber eben auch dafür verantwortlich gemacht wird, wenn es nicht genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben oder wenn es nicht so schnell geht wie wir uns das wünschen würden. Man kommt in eine andere Verantwortlichkeit, in eine andere Rolle - und die Umstellung hat nicht von einen auf den anderen Tag geklappt.

Reinhardt: Der Verwaltung ist ja bekannterweise egal, wer unter ihr Senator ist. Nach hundert Tagen: Haben Sie schon einen Plan was in der Verwaltung anders werden muss?

Behrendt: Im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut mit der Verwaltung. Die Justizverwaltung habe ich vorher aus der Opposition schon kennen gelernt, als eine sehr loyale Verwaltung, die das Prinzip der politischen Leitung, ich will nicht sagen verinnerlicht haben, aber die wissen das dass so ist. Wir setzten auch auf das, was bisher gemacht wurde und an der ein oder anderen Stelle steuern wir dann noch um.

Reinhardt: In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Justizsenator eigentlich nur Schuld, wenn jemand aus dem Gefängnis ausbricht, so eine Art oberster Gefängniswärter. Die Richter sind unabhängig von politischen Weisungen. Bleibt Ihnen eigentlich nur die Staatsanwaltschaft, wo Sie gestalten können, Einfluss ausüben können. Reicht Ihnen das?

Behrendt: Grade als Richter weiß ich um den Wert der richterlichen Unabhängigkeit. Allerdings haben wir Bereiche, die auch für eine funktionierende Justiz wichtig sind, die man beeinflussen kann. Das fängt an mit den Gebäuden, das fängt an mit einer auskömmlichen Personalausstattung, nicht nur Richterinnen und Richter, sondern auch Geschäftsstellenmitarbeiter, Kostenbeamte, Grundbuch, dass das funktioniert Vereinsregister. Da kann man schon das ein oder andere beeinflussen. Und dann das große Thema: die IT -Ausstattung, wir müssen die Justiz fit machen, für die elektronische Akte für das 21.Jahrhundert.

Da gibt es viele technische Fragestellungen. Und es gibt auch den einen oder anderen Mitarbeiter, der die Papierakte so lieb gewonnen hat, dass er sagt: Nee, lieber nichts verändern, lieber kein Risiko. Da werden wir noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen.

Reinhardt: Die Infrastruktur muss stimmen, dafür wird der Senator haftbar gemacht. Und die Personalentscheidung darf der Senator treffen, zum Beispiel was den Generalstaatsanwalt angeht, beziehungsweise Genrealstaatsanwältin, kann man wohl sagen. Wann erfahren wir, wen Sie eigentlich haben wollen?

Behrendt: Die Personalentscheidungen im Justizbereich sind immer besonders interessant. Ich verstehe auch, dass es dafür ein großes Interesse gibt in der Öffentlichkeit. Wir haben die Präsidentin des Landessozialgerichtes immer noch nicht besetzten können, da wird vor Gericht noch gestritten. Ich hoffe, dass wir um die Generalstaatsanwaltschaft nicht so lange Auseinandersetzungen haben, denn es wäre nicht gut für die Staatsanwaltschaft. Ich habe im Rechtsausschuss angekündigt, dass es vom Verfahren her so weiter geht, dass es im Laufe des März klappen kann. Es kann aber auch Anfang April werden. Das ist auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Das liegt jetzt bei den Beteiligungsgremien, und dann werde ich dem Senat einen Vorschlag unterbreiten.

Reinhardt: Ihr Kollege Geisel hat hier sehr vehement die Polizeivizepräsidentin verteidigt gegen die Vorwürfe, sie hätte bei den Schießständen etwas falsch gemacht und die Gesundheit von Beamten riskiert. Muss man Frau Koppers eigentlich vor einer Kampagne schützen oder ist das ganz normale Oppositionsarbeit was wir da sehen?

Behrendt: Wir haben ganz viele tolle qualifizierte Juristinnen in den verschiedenen Bereichen der Berliner Justiz. Einige davon mögen sich auch für andere Positionen bewerben. Mehr kann und will ich momentan dazu nicht sagen.

Reinhardt: Könnte diese Konzentration auf Frau Koppers auch damit zu tun, dass Frau Koppers eine Frau ist und eine Frau die offen lesbisch lebt?

Behrendt: Das habe ich mich auch schon einmal gefragt. Ich weiß es aber nicht. Vielleicht fragen Sie einmal den Kollegen Rissmann oder andere aus der Opposition, die sich dazu geäußert haben, was sie dazu motiviert. Ich will keine Mutmaßungen anstellen.

Reinhardt: Sie sind auch der Antidiskriminierungssenator und privat leben Sie mit Ihrem Mann zusammen, den wir noch kennen als langjährigen Landesvorsitzenden der Grünen. Hat sich diese Art der Diskriminierung fünfzehn Jahre nach Wowereit erledigt in der Politik?

Behrendt: Nein, nicht diese Art der Diskriminierung. Wir erfassen regelmäßig auch durch Projekte, die wir bei uns aus dem Haus finanzieren, über die Landesantidiskriminierungsstelle wie häufig es zu Übergriffen auf LGBTTIQ Personen kommt, also vor allem Lesben und Schwule. Das ist immer noch in erschreckend hohem Maße so, dass es auch Gewaltvorfälle gibt. Das ist zum einem eine Daueraufgabe, das ist nicht irgendwann erledigt, es ist nicht irgendwann Gleichberichtigung erreicht, sondern es muss immer neu daran erinnert werden und der neuen Generation muss das auch nah gebracht werden, dass wir eben nicht mehr wie vor dreißig Jahren versteckt leben und uns auf öffentlichen Toiletten treffen, sondern dass sich das schwule Leben deutlich anders entwickelt hat. Auch in einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes geht es vermutlich nicht mehr so krass zu wie noch vor Jahrzehnten, aber gibt es auch noch Vorbehalte, mit denen man umgehen lernen muss.

Reinhardt: Ihre Behörde baut zum Beispiel gerade eine Stelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt auf. Da gibt es offenbar Bedarf?

Behrendt: Ja, das haben uns die Beratungsstellen, die sich mit Antidiskriminierungsarbeit beschäftigen, zurückgespielt, dass es im Wohnungsmarkt sehr unerfreuliche Entwicklungen gibt, dass eben der Name zum Teil schon ein Hemmnis ist eine Wohnung zu bekommen, dass das Tragen eines Kopftuches ein Problem ist für den ein oder anderen Vermieter. Darum haben wir uns in der Koalition vorgenommen, dass wird dort speziell eine Interventionsstelle und auch Beratungsstelle gegen Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt einrichten. Wir sind sehr froh, dass auch die Wohnungswirtschaft bisher mitzieht und die öffentlichen Wohnungsbauunternehmen mit im Boot sind, aber auch die private Wohnungswirtschaft. Wir sind gerade in der Findungsphase und werden noch vor der Sommerpause diese Stelle einrichten. Die Wohnungsknappheit in Berlin wirkt sich eben auch zu Lasten von den Gruppen aus, um die wir uns in der Antidiskriminierungsarbeit besonders kümmern. Das sind wie gesagt Migranten, aber auch Behinderte beispielsweise. Wenn man solche Äußerungen wie aus der AFD hört, dass man Herrn Boateng nicht als Wohnungsnachbar haben will, dann zeigt das, dass da auch noch viel Arbeit nötig ist.

Reinhardt: Es gibt Gesetzte gegen Diskriminierung und es gibt Diskriminierung durch Gesetzte. Es gibt viele fromme Berlinerinnen die sagen, das Neutralitätsgesetz diskriminiert sie, weil sie sowohl Kopftuch tragen als auch Lehrerin sein wollen. Sind bunte, schwarze oder graue Kopftücher wirklich eine Gefahr für die Neutralität des deutschen Staates?

Behrendt: Über die Frage Kopftuch im öffentlichen Dienst diskutieren wir in Berlin schon ziemlich lange. Wir sind jetzt aufgerufen durch eine neuere Entscheidung des Landesarbeitsgerichts, die entschieden haben, die Nicht-Berücksichtigung einer Muslima mit Kopftuch im Bewerbungsverfahren hat sie diskriminiert, zu überlegen wie es mit dem Neutralitätsgesetz weiter geht. Es hat sich seit der Debatte vor ein paar Wochen nicht so wahnsinnig viel neues ergeben, weil wir noch auf die Urteilsgründe warten.

Reinhardt: Ich wollte nochmal zurück zum Justizvollzug. Gefängnisse sind vor allem Orte wo problematische Leute, die auf engem Raum sind, mit Leuten die vielleicht noch problematischer sind, zusammen leben. Und gerade wenn diese Leute jung sind und vielleicht religiös und sich vielleicht diskriminiert fühlen in dieser Gesellschaft, dann sind sie besonders anfällig für radikale Ideen. Wie kommt der Staat an diese Leute ran? Ich kann auch fragen, wie viele Justizmitarbeiter sprechen eigentlich arabisch?

Behrendt: Wir haben auch in der Jugendstrafanstalt Mitarbeiter, die arabisch können. Ich würde mir noch mehr wünschen. Das ist auch Teil der Personalrekrutierungsbemühungen die wir machen, dass wir die gesamte Justiz auch die Gerichte und Gefängnisse öffnen wollen für die Vielfalt der Stadt. Bei denjenigen wo wir schon wissen, dass sie wegen islamistischer Taten verurteilt wurden, gucken wir natürlich ganz genau hin. Das geht dann bis zu Einzelhofgängen beispielsweise, das ist aber ein Ausnahmefall, das kann man nicht mit allen so machen.

Dann haben wir den Kreis, die schon eine gewisse Nähe dazu haben, die aber wegen anderer Taten verurteilt wurden, wo schon klar ist, die könnten dafür ansprechbar sein. Dann setzten wir an mit Projekten. Da sind wir sehr gut aufgestellt in Berlin. Wir haben in Berlin mehrere Träger, die bundesweit Deradikalisierungsprogramme in dem Bereich anbieten, die aber auch in den Berliner Anstalten sind, gerade im Jugendbereich, wo die Menschen schnell ansprechbar sind, aber auch schnell oder einfacher davon weggelockt werden können. Da gibt es entsprechend pädagogische Angebote.

Reinhardt: Es ist auch immer die Frage wie viel Rechtsstaat will man sich leisten, soll man sich leisten. Der letzte Senat hat zum Beispiel sehr viel getan im Bereich Drogenkriminalität, Drogenbekämpfung, Nulltoleranzzonen angeschafft. Rot-Rot-Grün sagt jetzt: Naja das hat jetzt nichts gebracht, lieber Cannabis legalisieren. Jedenfalls gibt es vorsichtige Versuche das in Richtung Bundespolitik zu schieben, das Thema. Ist das eine Kapitulation mehr aus Klugheit oder mehr aus Überzeugung?

Behrendt: Die Drogenprohibition ist nicht nur in Berlin sondern in der westlichen Welt gescheitert, möchte ich mal sagen. Die Holländer machen das schon lange, einige Staaten in den USA haben jetzt zum Teil mit Volksabstimmungen den Verkauf freigeben. Auch in Südamerika und Spanien gibt es Projekte und da würden wir uns gerne einreihen, weil wor die Kapazität von Polizei und Staatsanwaltschaft brauchen. Und den kleinen Kiffer oder die kleine Kifferin zu verfolgen bringt uns nicht so wahnsinnig viel. Gerade auch die Politik die der alte Senat geführt hat oder ich kann es ja auch so konkret sagen, die drei CDU-Senatoren, die haben ja diese Regelung mit der Nulltoleranzzone gemacht, die haben mehr geschadet als genutzt. Das wollen wir demnächst mal beenden.

Reinhardt: Wenn Sie das Ende der Legislaturperiode wohlbehalten erleben. Was wollen Sie dann erreicht haben?

Behrendt: Ich möchte gerne das Projekt Resozialisierung durch Digitalisierung, also Internet für die Gefangenen wirklich voran bringen. Wir wären damit bundesweit führend. Das hat nicht so viel damit zu tun, dass man jetzt die Gefangenen verwöhnen sollte, sondern einfach die Realität anzuerkennen, dass unser Leben draußen ohne Internet überhaupt nicht mehr vorstellbar ist. Völlig klar ist, das nicht alle Gefangene frei über das Internet verfügen sollen können, aber wir wollen ein System entwickeln, wo suggestive freigeschaltet werden kann.

Ersteinmal Medienangebote: Wikipedia, Spiegel online auch gerne die rbb Seiten und dann bei Wohlverhalten eben immer mehr möglich ist - bis dahin dass man eben auch Emails schreiben kann. Wenn das gelingt, wir haben uns das vorgenommen bis 2021, dann hätten wir schon viel erreicht. Das ist ein dickes Brett das wir bohren müssen, technisch. Das heißt wir müssen auch den ein oder anderen Vorbehalt bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwinden. Auch in der Öffentlichkeit finden das nicht alle nur toll, aber wenn uns das gelingt, dann haben wir was erreicht und sind voran gekommen und das würde mich stolz machen.

Reinhardt: Herr Behrendt vielen Dank für das Gespräch!