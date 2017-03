- Ramona Pop: Tegel als Standort für Technologie

Die erste Etappe hat Rot-Rot-Grün in Berlin geschafft: 100 Tage ist die Koalition im Amt. Der Anspruch von SPD, Linken und Grünen war kein geringer. Wir wollen nicht versprechen, wir wollen auch liefern, hatten sie in den Koalitionsverhandlungen angekündigt. Diesmal haken wir bei Wirtschaftssenatorin Ramona Pop nach. Unser landespolitischer Korrespondent Jan Menzel hat Ramona Pop gefragt, wie sie die Stadtwerke auf Wachstumskurs bringen will, warum sie für ein Ende des Flugbetriebs in Tegel wirbt - und warum sie beides sein will: Abgeordnete und Senatorin.

DAS INTERVIEW IM WORTLAUT

Jan Menzel: Frau Pop, Hundert Tage sind Sie im Amt, wo ist eigentlich der große Aufschrei geblieben?

Ramona Pop: Welcher Aufschrei und bei wem frage ich mich dann?

Menzel: Der Punkt ist ja der..so Grüne und Wirtschaft, da gibt es ja immer so gewisse Vorbehalte, auch Klischees: „Um Gottes Willen, jetzt werden Unternehmen gegängelt“. In Ihrem Falle aber kann man ziemlich klar sagen, da kommt von Industrie und Handwerk eher Lob.

Pop: Ich kann nur sagen, dass ich sehr freundlich aufgenommen worden bin. Ich habe tatsächlich auch sehr schnell angefangen, ja, in Gespräche, in den Dialog hineinzugehen. Ich habe ja auch durchaus in den letzten Jahren den Dialog auch mit Unternehmen hier in der Stadt, Gewerkschaften hier in der Stadt, also mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen geführt. Insofern sind das keine neuen Akteure für mich. Ich bin für sie jetzt niemand wahnsinnig Neues, man kennt sich und weiß was man von dem anderen auch zu erwarten hat, aber ich bin doch überrascht, dass ich in dieser neuen Rolle doch nochmal sehr viel freundlicher aufgenommen worden bin. Und wenn man sich eben anschaut, überall wo ich hinkomme sind die Säle voll, da gibt es offensichtlich auch viele viele Erwartungen.

Menzel: Was aber in den Sälen auch auffällt, ist das Wirtschaft offenbar immer noch ein hauptsächliches Männerding ist. Da sitzen eigentlich überwiegend Männer in Anzügen. Nehmen Sie das auch so wahr?

Pop: Wir haben in Berlin durchaus viele Frauen inzwischen an der Spitze von Unternehmen, vor allem bei Landesunternehmen. Ich bin die dritte weibliche Wirtschaftssenatorin in Folge hier in Berlin, aber nichts desto trotz ist Wirtschaft und auch der Bereich Energie, den ich ja mitverantworte, durchaus so das ich öfter mal zu den wenigen Frauen im Raum gehöre. Da muss sich weiterhin was verändern, da stehe ich auch für, da setze ich mich auch für ein und eben jede Frau an der Spitze ist auch ein Vorbild für eine jüngere Generation, es ihr gleich zu tun.

Menzel: Es gibt ja durchaus Landesunternehmen, da erregen die Chefs manchmal den Eindruck als ob es ihnen eigentlich ziemlich egal ist, wer gerade Senator, Senatorin ist. Weil sie so ihr eigenes Reich haben. Haben Sie das auch schon gemerkt?

Pop: Um ehrlich zu sein, ich komm mit allen Chefs von Landesunternehmen gut aus, aber dieses Gefühl, dass Senatoren, Senatorinnen wechseln und man selber bleibt, ist nicht nur bei Unternehmen ab und zu mal da, sondern auch in der Verwaltung durchaus. Also die Begrüßung, „Sie sind meine x-te Senatorin“ habe ich auch schon ein paar Mal gehört.

Menzel: Als besonders selbstbewusst gelten zum Beispiel die Chefs der Messe. Haben Sie mit denen schon mal über die Zukunft des ICC gesprochen?

Pop: Als Wirtschaftssenatorin bin ich stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Messe. Wir sind natürlich miteinander im Gespräch über die Zukunftsaufstellung der Messe und über die Strategie der Messe. Da gibt es zum einen das Thema eben Kongressgeschäft und ICC, zum anderen aber eben auch die Ertüchtigung des Messegeländes selber. Und auch da hat die Koalition in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten, dass eine ICC-Sanierung mit dem Ziel dort wieder groß Kongresse abzuhalten, weiterhin unser Ziel auch bleibt. Dafür haben wir Geld für den nächsten Doppelhaushalt auch beantragt und werden da auch ein Konzept entwickeln.

Menzel: Nur leider viel zu wenig Geld.

Pop: Da gibt es ja unterschiedliche Modelle und vielleicht sollte man auch pragmatisch an die Dinge ran gehen und sich auch davon ein Stück weit verabschieden, dass man alles tippitoppi mit Sahnehäubchen saniert bekommt und dann erst eröffnet. Vielleicht kann man auch tatsächlich eine pragmatische Lösung finden, dass man eben das saniert beim ICC was man auch tatsächlich braucht. Wie Großkongresse und eben nicht alles mit Sahnehäubchen fertig stellt.

Menzel: Ich wage mal die Prognose, es wird eher ein längerfristiges Projekt sein. Wir kommen mal zu dem, was Sie auf der ersten Etappe geschafft haben. Die ersten Hundert Tage im Amt, was steht für sie ganz ganz oben auf der Haben-Seite?

Pop: Ich freue mich, dass wir uns sehr schnell vereinbaren konnten die Energiewende in Berlin voranzubringen. Da schon das erste klare Signal zu setzen mit dem Stadtwerk, mit der Gesetzesänderung, die das Abgeordnetenhaus bereits beschlossen hat, das Stadtwerk zu entfesseln. Dem Stadtwerk die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, selber erneuerbare Energien zu produzieren, diese auch zu vertreiben, Kunden und Kundinnen zu gewinnen, aber viel wichtiger eben, in Energiedienstleistungen, in Infrastruktur für die Energiewende zu investieren. Das steht ganz oben auf der Agenda.

Menzel: Geld ist ja das Eine beim Stadtwerk, das ist jetzt da. Die Stadtwerke haben aber gerade mal so um die 3000 Kunden, gehört Ramona Pop auch dazu?

Pop: Bislang gehöre ich nicht dazu. Werde das aber jetzt zügig nachholen, aber Sie wissen wie das ist. Ich will jetzt erst mal das wir in die Puschen kommen, dass der Wirtschaftsplan feststeht und dann bin ich an Bord.

Menzel: Was sind die nächsten Schritte, wenn wir jetzt mal unternehmerisch denken Richtung Wachstum. Sind es eher neue Windparks? Denkt man da eher Richtung Bürgerbeteiligung? Können Sie da mal so ein bisschen andeuten, wohin die Reise geht?

Pop: Vor allem heißt das in erneuerbare Energien, in die Erzeugung zu investieren. Eben von der Frage Windkraft, aber eben auch Mieterstrommodelle hier in Berlin auf den Weg zu bringen, gemeinsam mit den Wohnungsbaugesellschaften. Wir werden aber eben auch, bzw. das Stadtwerk wird auch, Modelle von Bürgerbeteiligung ausprobieren.

Menzel: Das heißt, ich könnte praktisch einen Anteilsschein erwerben, also einen Minibruchteil an diesem Windrad und würde dafür auch eine Minidividende bekommen. Das wäre die Idee?

Pop: Genau das ist die Idee. Das kennen wir eben auch schon aus anderen Bundesländern, aus anderen Städten, dass Bürger sich eben an der Energiewende beteiligen wollen, darin investieren wollen. Bürgerenergie ist ein riesiges Thema, weil die Energiewende vor allem dezentral stattfindet und so können Sie als Privatmensch dort einen kleinen Anteil erwerben und tatsächlich die Dividende davon auch bekommen. Und sind dann Anteilseigner an der Windkraft und vor allem Antreiber der Energiewende.

Menzel: Wenn ich Sie als Wirtschaftssenatorin anspreche unterschlage ich eigentlich immer zwei Drittel, weil korrekt heißen Sie Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Wir sind bei den Unternehmen. Werden wir da demnächst bei der BVG, bei der BRS, bei den Wasserbetrieben, noch mehr grüne Handschrift sehen?

Pop: Ja. Wir werden die Investitionen auch bei den Wasserbetrieben noch verstärken und beschleunigen in den nächsten Jahren. Die Frage Kanalsanierung, aber eben auch das Regenwassermanagement, was ein riesiges Thema ist für die Gewässergüter. Das wird auch vorangetrieben werden, also die ökologische Wasserpolitik spielt eben auch eine große Rolle. Und bei der Berliner Stadtreinigung sind es ähnliche Themen. Was ist mit dem Fuhrpark, kann der weiter umgestellt werden? Was ist eigentlich mit der Frage von Getrenntsammlung? Was ist eigentlich mit der Frage, eine riesige Frage die uns alle seit Jahren beschäftigt, mit dem Anteil an Bio am Müll? Kann man den nicht vergrößern? Damit eben das, was verbrannt wird immer weniger wird. Und das sind die Themen die uns da beschäftigen. Ökologische Abfallwirtschaft, aber eben auch Investitionen in Gewässergüter. Bei den Wasserbetrieben da haben wir einiges vor.

Menzel: Jetzt haben wir über eine ganze Menge Landesbeteiligung gesprochen, über eine aber nicht. Das ist der Flughafen. Warum kümmern Sie sich nicht um den Flughafen als Wirtschaftssenatorin?

Pop: Der Flughafen ist eine Aufgabe für die gesamte Regierung. Der Flughafen war lange Chefsache und Priorität für den regierenden Bürgermeister hier in Berlin. Das ändert sich jetzt und das ist auch richtig so. Dieser Flughafen braucht etwas mehr Ruhe von vielen vielen politischen Ausschlägen der letzten Jahre und er braucht aber auch eine sehr klare Aufsicht und Kontrolle, eben was das Thema Finanzen, was das Thema Baucontrolling angeht und in diese Richtung denken wir jetzt auch bei der Neubesetzung des Aufsichtsrates. Raus aus der hoch politisierten Sphäre und tatsächlich den Aufsichtsrat so zu besetzen, dass eben die Themen Finanzen, die Themen Baucontrolling auch stärker im Vordergrund stehen.

Menzel: Wie schätzen Sie denn jetzt, das ist ja auch für den Wirtschaftsstandort relativ wichtig, die neue Mannschaft am BER ein?

Pop: Natürlich ist die verzögerte Entwicklung des Flughafens nicht gut für den Wirtschaftsstandort. Natürlich wird man darauf immer und überall angesprochen und es gibt eben auch inzwischen auch einen Bedarf an diesen Verbindungen, an den Direktverbindungen, die es ab dem BER ja auch geben soll, mit der Eröffnung. Und deswegen kann ich nur sagen, volles Vertrauen in Engelbert Lütke Daldrup. Er ist ein Profi, er ist jemand der Dinge vorantreibt und er soll eben dieser Baustelle da auch gut tun, die Fäden zusammenführen, die Dinge vorantreiben, dass wir eben den Flughafen eröffnen können und auch Tegel schließen können. Weil das sage ich als Wirtschaftssenatorin auch sehr deutlich, Tegel ist natürlich bequem, keine Frage. Wenn wir aber sagen, dass die Stadt wächst und wir uns alle auch verändern und mit diesem Wachstum ja auch mitgehen wollen, dann heißt es auch teilweise eben raus aus der Comfort zone und auch was Neues wagen. Und wir haben immer größere Engpässe bei Gewerbe- und Industrieflächen. Immer mehr Unternehmen sagen, wir würde ja gerne nach Berlin kommen, aber für diese Größe die wir bräuchten, habt ihr kaum noch was im Angebot. Da muss man jetzt schon tatsächlich schauen, dass man Gewerbe- und Industrieflächen sichert in der Stadt und deswegen können wir nicht auf Tegel als wirtschaftliche Fläche verzichten. Jeder Stadtplaner und ich glaube jeder Wirtschaftsminister in den anderen Bundesländern wird sich die Finger danach lecken, eine innerstädtische Fläche in dieser Größenordnung entwickeln zu können. Und wir brauchen Tegel als Standort für Technologie. Wir brauchen Tegel auch als Wohnungsstandort im Übrigen, für die wachsende Stadt und eben nicht für einen Flughafen, der dann wenn der BER eröffnet wird sowieso nicht mehr profitabel sein wird. Von den Lärmschutzfragen und den Sicherheitsfragen mal ganz abgesehen.

Menzel: In den ersten 100 Tagen standen Sie schon im Mittelpunkt einer Parlamentsdebatte. Dabei ging es um die Trennung von Amt und Mandat. Also, ein Regierungsmitglied, was Sie ja sind, soll nicht gleichzeitig auch im Parlament sitzen. Ist eine Forderung die viele Grüne auch haben, das hat eine gewisse Tradition bei ihnen. Sie wollen aber beides bleiben, Abgeordnete und Senatorin. Warum?

Pop: Ich habe bei der letzten Wahl bereits zum zweiten Mal in Mitte ein Direktmandat gewonnen und fühle mich meinen Wählerinnen und Wählern natürlich dort besonders verbunden. Wenn ich das Parlament verließe, hätten sie keine Vertretung mehr im Parlament, weil für diesen Wahlkreis niemand mehr sich zuständige fühlen würde. Und man darf auch nicht vergessen, dass es in manchen deutschen Bundesländern für Ministerpräsidenten sogar Pflicht ist ein Mandat zu haben. Wir haben ein System wo aus dem Parlament heraus, aus der Mitte des Parlaments heraus, sich die Regierung bildet. Die Regierungskoalition trägt diese Regierung und deswegen haben diejenigen nicht ganz recht, die von Rollenkonflikten sprechen die ich habe. Die haben im Zweifel alle Koalitionsabgeordneten. Den Rollenkonflikt zwischen ihrer Rolle eben als koalitionstragender Fraktionär und vielleicht auch eine etwas abweichenden eigenen Meinung. Das sind Rollenkonflikte die jeder Koalitionsabgeordneter hat, egal ob mit Regierungsamt oder ohne. Weil alle Regierungsabgeordnete diese Regierung auch tragen.

Menzel: Bloß Sie haben ja wie andere Senatoren auch, oder der regierende Bürgermeister, das Problem das dann praktisch die Abgeordnete Pop, die Senatorin Pop zumindest theoretisch kontrollieren sollte, könnte, müsste?

Pop: Wie gerade schon gesagt. In unserem parlamentarischen System ist es so, dass das miteinander verschränkt ist. Die Regierungsarbeit zwischen den Koalitionsfraktionen und dem Senat. Es ist ja auch so das Fraktionsvorsitzende an Senatssitzungen teilnehmen und das Parlament beschließt einen Haushalt, was der Senat vorher im Entwurf bereits vorgelegt hat. Es ist auch so das wir uns in den Koalitionsausschüssen zusammenfinden, Partei-, Fraktions- und Regierungsspitzen. Das sind alles natürlich Verschränkungen zwischen den Fraktionen und dem Senat die eben manchmal sich im Personal Union bei einzelnen Senatoren treffen. Viele SPD Senatoren haben ja bereits auch ein Mandat. Und ich will nochmal darauf hinweisen, dass ist natürlich ein Amt, was mir vom Volk verliehen worden ist. Ich bin eine direkt gewählte Abgeordnete und natürlich ist das immer das erste Amt, was man auch Inne hat. Und es ist auch besonders grundgesetzlich geschützt, die Freiheit des Mandates und das ist auch richtig so.

Menzel: Frau Pop, wir müssen noch reden über die Performance. Die Performance von Rot-Rot-Grün.

Pop: Der Start war etwas holprig, und ich hab dann mal nachgedacht welche Regierung hatte eigentlich einen blendenden Start? Ich kann mich kaum an eine erinnern. Es muss sich natürlich erst mal ein Stück weit einruckeln. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das eine oder andere nicht stattgefunden hätte. Keine Frage, dass wir viel schneller zum arbeiten gekommen wären.

Wenn man sich jetzt aber tatsächlich die Bilanz nach noch nicht mal 100 Tagen anschaut, in meinem Bereich das Sozialticket. Das wir endlich bei der Messe die Sanierung der Messhallen auf den Weg gebracht haben und viel wichtiger, dass die Flüchtlinge aus den Turnhallen endlich ausziehen, aus den Hangars in Tempelhof. Das in den Bürgerämtern wieder Termine zu haben sind. Das sind Dinge die ich eindeutig auf der Haben-Seite dieser Koalition auch sehe und das liegt auch daran, dass wir eben dann auch gemeinsam an den Dingen arbeiten.

Menzel: Ganz ehrlich, wie oft haben Sie in den ersten Tagen in ihrem Amtszimmer gesessen und in die Tischkante gebissen?

Pop: Gar nicht. Weil ich gar keine Zeit hatte im Amtszimmer zu sitzen und in die Tischkante zu beißen. Weil ich viel unterwegs gewesen bin, aber in die Tischkante zu beißen soweit war ich noch lange nicht und ich hoffe das ich dazu auch nicht kommen muss.