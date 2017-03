- Ska Keller: Aus Guben, Niederlausitz, nach Europa

Wer sich Brüssel und die EU-Institutionen einmal näher anschaut, kann schnell den Eindruck bekommen, die politische Elite Europas bestehe vor allem aus älteren Herrschaften und meist Männern. Eine Ausnahme ist Ska Keller. Sie wurde mit 27 Jahren EU-Abgeordnete. Im Dezember, mit Mitte 30, wurde die gebürtige Brandenburgerin zur Ko-Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament gewählt. Sie ist damit die wohl einflussreichste deutsche Politikerin unter 40 in Brüssel. Korrespondent Sebastian Schöbel hat sie zum Interview getroffen.

Aufgrund ihrer Herkunft - sie stammt aus der geteilten Stadt Guben, die an der deutsch-polnischen Grenze liegt - habe sie intensiv die praktischen Vorteile der EU erfahren. "Wo, wenn nicht dort, erlebt man, wenn Grenzen auf einmal überwindbar werden?", sagt sie. In Guben habe sie immer einen Personalausweis mit sich führen müssen. Zudem habe es aufgrund der Grenzkontrollen täglich LKW-Staus gegeben. "Jetzt geht man einfach so rüber - und das ist für mich erlebtes Europa."

Wie schlimm steht es um Europa? "Eigene Probleme gemeinsam zu lösen, das ist, glaube ich, ein Kernproblem, das wir haben", sagt Keller. Als Beispiele dafür nennt sie die Flüchtlings- und die Eurokrise. Gleichzeitig verdeutlichen diese Probleme laut Keller, dass die Europäische Union notwendig sei, um den Herausforderungen der Gegenwart zu begegnen - gerade im Hinblick auf Probleme wie den Klimawandel und einer entfesselten Globalisierung.

Schuld an den vielen Krisen Europas seien die Mitgliedsstaaten, sagt Keller. Die EU-Institutionen wie Parlament und Kommission seien zwar nicht tadellos, aber hätten etwa in der Flüchtlingskrise eine Vielzahl an Lösungen eingebracht. Doch in diesen und anderen Fällen würden die Mitgliedsstaaten Vorschläge blockieren, die ihnen nicht genehm seien. "Es heißt immer, Europa liefert nicht", sagt Keller. "Dabei stimmt es nicht, es sind die Mitgliedsstaaten, die nicht liefern."