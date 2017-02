Do 02.02.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Ordensschwester Lea Ackermann: Einsatz für 'Frauen in Not'

Die Ordensschwester Lea Ackermann setzt sich seit über 30 Jahren für "Frauen in Not" ein. Sie hat hat den gleichnamigen Verein gegründet und kämpft gegen Menschenhandel und Prostitution. Am Donnerstag wird die gelernte Bankkauffrau 80 Jahre alt. Im Vis-à-vis erzählt sie von ihrer Arbeit - und erklärt, was sie antreibt.

Pünktlich zu Ackermanns Geburtstag erscheinen ihre Erinnerungen: „Der Kampf geht weiter – damit Frauen in Würde leben können“. Das klingt wütend - und wütend ist die Ordensschwester noch immer: "Ich finde es schrecklich, wie mit Frauen umgegangen wird - in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft", sagt Ackermann. Wenn es um afrikanische Länder ginge, nähme die Öffentlichkeit häufig an, dass es Frauen schlecht ginge. Doch in Deutschland ginge es vielen Frauen nicht besser. "Es gibt einen richtigen Sklavenhandel mit Frauen und Kindern, der bei uns blüht."

Deutschland "ein Bordell Europas"