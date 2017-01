- 'Unsere Sicherheitsarchitektur ist reformbedürftig'

Hätte der Anschlag auf dem Breitscheidplatz verhindert werden können? Haben die Behörden versagt? Und wenn ja an welcher Stelle? Diesen Fragen soll eine Task Force des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag nachgehen. Für die Unionsfraktion ist der CDU-Abgeordnete Armin Schuster mit der Aufarbeitung der Ermittlungen rund um den Attentäter Anis Amri beauftragt worden. Er ist zu Gast im Vis-à-Vis - und unterhält sich mit unserem Terrorismus-Experten Michael Götschenberg.

Schuster erzählt, er sei vom Polizist zum Politiker geworden, da er gerne Dinge ändere. Seine Ausbildung als Polizeibeamter helfe ihm noch immer. Damit verbunden sei aber vor allem eine Grundhaltung: Er habe sich entschieden, bei "den Guten" sein zu wollen. Geld sei ihm deshalb nicht so wichtig. Stattdessen sei schon immer Sicherheit sein Thema gewesen.

Hat es im Fall des Anschlags am Berliner Breitscheidplatz ein Staatsversagen gegeben? Nein, meint Schuster, das sei eine Skandalisierung. Deutschland sei nach wie vor eines der sichersten Länder der Welt - was darauf zurückzuführen sei, dass die Behörden im Allgemeinen sehr gut seien. Die Fehler der Behörden, die den Berliner Terroranschlag erst ermöglichten, seien nicht auf schlechte Beamte zurückzuführen, sondern darauf, dass die deutsche Sicherheitsarchitektur "nicht mit der Zeit gegangen" sei.

Zudem, sagt Schuster, werde noch aufgeklärt, inwiefern auch die Politik Schuld daran hätte, dass Amri nicht vor dem Attentat festgenommen wurde. So hätte es etwa in Nordrhein-Westfalen mindestens zwei Möglichkeiten gegeben, Amri in Haft zu nehmen. Berlin allerdings hätte nach jetzigem Wissensstand keine Chance gehabt, vorherzusehen, dass der Terrorist einen Anschlag plante.