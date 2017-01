- Der Mann, der Winterkorn zu Fall brachte

Wie schmutzig sind Dieselautos? Darüber wird in Deutschland spätestens seit September 2016 diskutiert. Damals kamen die Abgas-Tricksereien bei Volkswagen ans Tageslicht. Mittlerweile ist klar: Auch andere Autobauer haben betrogen. Enthüllt hatte die Dieselaffäre die US-Umweltorganisation ICCT. Europachef ist Peter Mock. Inforadio-Wirtschaftsreporter Karsten Zummack hat sich mit dem 35-Jährigen in dessen Büro getroffen.

Er sehe sich selbst vielmehr als Forscher und habe vor allem Kontakt mit Technikern und Ingenieuren. "Wir haben bloß darauf hingewiesen, dass da technisch was nicht in Ordnung ist - mit dem Ziel, dass man die Regulierung ändert und so etwas in Zukunft nicht mehr passieren kann." Es sei nie sein Ziel gewesen, Firmen oder Firmenchefs in Bedrängnis zu bringen.