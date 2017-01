Di 17.01.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Polizist in Zeiten wachsender Terrorgefahr

"Wir brauchen mehr Leute!" - Mit dieser Forderung stießen Polizisten in der Politik auf taube Ohren, über Jahre. Denn die Kassen waren leer, es ging darum, öffentliche Haushalte zu sanieren, und dazu gehörte auch der Personalabbau im öffentlichen Dienst. Seit einiger Zeit aber hat sich der Wind gedreht: Politiker in Bund und Ländern versprechen mehr Personal und bessere Ausrüstung der Polizisten. Über die deutsche Polizei in Zeiten des Terrors hat Wolf Siebert mit Oliver Malchow gesprochen, er ist Kriminaloberrat und Chef der GdP, der größten deutschen Polizeigewerkschaft.

Eine nicht unwichtige Rolle in der öffentlichen Sicherheitsdebatte spielen die Medien selbst. Malchow sieht diese Entwicklung kritisch: "Jeden Gedankengang, den irgendeiner, der in der Politik oder einen anderen Funktion einen Namen hat, wiederzugeben und seinen Diskussionsbeitrag zu veröffentlichen, führt nicht dazu, dass es eine Orientierung für die Bürgerinnen und Bürger gibt."

Auch wenn - wie im Fall des Terroranschlags von Berlin - tagelang etwas gemeldet würde, obwohl es gar nichts zu melden gibt, führe dies eher zu Unsicherheit bei den Menschen. Im schlimmsten Fall werde damit sogar "das Propagandageschäft der Islamisten" befördert. Etwa durch Formulierungen wie "Wir befinden uns im Krieg". Doch Islamisten seien keine "Krieger". Malchow dazu wörtlich: "Wenn wir mit unserer eigenen Sprache ihre Mörder zu Kriegern machen, dann ist ein gutes Zeichen für die. Und auf die Fährte dürfen wir uns nicht begeben."



Mehr körperliche Gewalt gegen Polizisten