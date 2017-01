"Tierwohl" ist in aller Munde. Gefördert durch die Suggestion von Werbespots und Etiketten, erwarten Verbraucherinnen und Verbraucher, Fleisch, Milch und Eier stammten von gesunden Tieren. Wissenschaftliche Studien haben jedoch gezeigt, dass die Zahl produktionsbedingter Erkrankungen in konventioneller wie ökologischer Haltung eminent hoch ist.



Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt will auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin ein freiwilliges "Tierwohl"-Siegel vorstellen. Für die Organisation Foodwatch geht dieses jedoch nicht weit genug. Sie wollen am Mittwoch ein eigenes Siegel präsentieren. Mehr dazu im Internet unter foodwatch.de