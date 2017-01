Fr 06.01.2017 | 10:45 | Vis à vis

- Asyl gewähren, integrieren, rückführen

Einen der wohl schwierigsten Jobs in der Republik hat seit Jahresbeginn Jutta Cordt. Die frühere Chefin der Arbeitsagenturen in Berlin und Brandenburg ist seit dem 1. Januar Präsidentin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Sie übernimmt ihre Tätigkeit in einer Zeit, in der sehr kontrovers über die Anerkennung und Integration von Flüchtlingen diskutiert wird. André Tonn spricht mit ihr über die neue Herausforderung.



Durch ihren früheren Job als Leiterin der Arbeitsagentur Berlin-Brandenburg sieht sich Jutta Cordt gut vorbereitet auf ihre neue Aufgabe. Das Qualifikationsniveau von Menschen mit Fluchthintergrund sei zwar oft nicht vergleichbar mit dem von Leuten, die hier ausgebildet wurden. Man müsse daher ganz praktisch sehen: Was können die Menschen und was können sie nicht? Durch zielgerichtete Qualifizierungsmaßnahmen und Vermittlung von Sprachkenntnissen will Cordt auch geflüchtete Menschen in Deutschland fit für den Arbeitsmarkt machen.