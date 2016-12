Di 27.12.2016 | 10:45 | Vis à vis

- Vernünftig zu sein muss man lernen

Kurz nach dem Fest ist vor dem Fest, und mit den Gedanken sind viele von uns bereits auf Silvester fixiert. Traditionell zum Jahreswechsel gehören die Vorsätze fürs Neue Jahr. Es gibt sicher einiges, was man im nächsten Jahr besser machen könnte als zuvor. Einer dieser nützlichen Vorsätze wäre, besser mit seiner verfügbaren Zeit umzugehen. Nur ist auch das nicht so einfach umzusetzen, meint der Berliner Pyschoanalytiker Hans-Werner Rückert. In unserer Gesprächsreihe Vis à vis unterhält sich André Tonn mit dem Leiter der psychologischen Beratungsstelle der Freien Universiät Berlin.