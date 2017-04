Negativrekord - Herthas Auswärtsschwäche: Klingt komisch, is aber so

Es ist ein Phänomen, das es so auch selten gibt: Hertha BSC ist im heimischen Olympiastadion so gut wie nicht zu schlagen, aber sobald die Mannschaft von Pal Dardai in einem fremden Stadion ran muss, geht gar nichts: Das 0:1 in Mainz war die achte Auswärtsniederlage in Serie - Negativrekord. Astrid Kretschmer versucht zu erklären, was eigentlich nicht zu erklären ist.