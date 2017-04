Champions League - Spanische Angst vor 'La Bestia Negra'

Am Mittwoch treffen sich der FC Bayern München und Real Madrid zum Prestigeduell auf Europas Bühne - beide Mannschaften sind gespickt mit Stars und gehören ohne Zweifel zu den bestens Teams der Welt. In den letzten Partien ging es sportlich immer zur Sache - und in Spanien ist der Respekt vor den Münchenern groß, wie Inforadio-Sportreporter Philipp Nagel berichtet. Wir übertragen um 20:45 Uhr das komplette Spiel live im Inforadio - genauso wie das Spiel von Borussia Dortmund um 18:45 Uhr.