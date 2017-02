Kurz vor der vorerst letzten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes gehen in sechs Bundesländern die Landesbeschäftigten auf die Straße. Auch in Berlin gibt es Warnstreiks: Beschäftigte an Hochschulen, in Kitas, aber auch bei der Feuerwehr sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Protestierenden ziehen dafür vom Alexanderplatz zum Brandenburger Tor. Inforadio-Reporterin Annette Miersch berichtet von der Demo.