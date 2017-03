So 26.03.2017 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Der Moschee-Report der ARD

Was wirklich in Moscheen gepredigt? Das Fernsehprogramm tagesschau24 klärt es in einer neuen Sendereihe, dem „Moschee-Report“. Der 37-Jährige Journalist Constantin Schreiber spricht fließend arabisch und übersetzt ab Montag die Predigten in seinen Reportagen. Außerdem: Klaus Lederer – wie hält es der Senator mit dem Islam in Berlin? Fragen an den für die Zusammenarbeit mit Religionsgemeinschaften zuständigen Senator. Und: Wie umgehen mit dem wachsenden Populismus? Wir berichten über eine Tagung von ranghohen Kirchen- und Staatsvertretern.