So 22.01.2017 | 07:44 | Religion und Gesellschaft

- Leerstand - Obdachlosenunterkunft für Frauen in Zehlendorf

Die Bilder verstören: Obdachlose schlagen unter freiem Himmel Zelte auf, sie schlafen bei strengem Frost nur in Decken und Schlafsack unter den Brücken Berlins. Das Angebot an Notübernachtungsplätzen ist knapper geworden, beklagt die Berliner "Kältehilfe". Und die Berliner Caritas Direktorin Ulrike Kostka sagte im inforadio zur Begründung, es sei schwierig, entsprechende Immobilien in Berlin zu finden, die nur für ein paar Monate gebraucht werden. Wie passt es da ins Bild, dass eine frisch zu Jahresbeginn eröffnete neue Notübernachtung der Diakonie die ersten kalten Wochen des Jahres leerstand? Liegt es daran, dass sie im gutbürgerlichen Zehlendorf liegt? Oder daran, dass es ein Spezialangebot nur für Frauen ist? Unsere Reporterin berichtet aus der Busseallee in Zehlendorf-Mitte.



Themen der Sendung

Leerstand - Obdachlosenunterkunft für Frauen in Zehlendorf Flüchtlinge in die Pflege - Gibt es Probleme, wenn Muslime Pflegebedürftige versorgen? Sexualität in der Pflege - wie werden Pfleger geschult?

